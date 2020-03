Und so hatte Briefwahl-Vorstand Claudia Weichert bereits am Nachmittag des Wahlsonntags in der Bücherei alle Hände voll zu tun. Sie wertete einen der beiden Briefwahl-Bezirke zunächst aus und zählt am Abend dann auch die abgegebenen Stimmen aus. Alleine hier gab es mehr als 1000 Briefwahlumschläge.

Insgesamt 6582 Wahlberechtigte sind dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister für die Gemeinde zu wählen. Zur Wahl stehen Dominik Männle, Nadine Bohn, Jean-Christophe Thieke, Roland Martin und Jasmina Brancazio.

Trotz des Coronavirus findet die Bürgermeisterwahl statt. Dasselbe gilt für einen eventuell notwendig werdenden zweiten Wahlgang am Sonntag, 5. April. Der amtierende Bürgermeister Edgar Lamm hatte dazu aufgerufen, verstärkt die Briefwahl zu nutzen. Nach Angaben der Verwaltung haben (Stand Freitagnachmittag) mehr als 2100 Bürger davon Gebrauch gemacht. Alle anderen müssen in einem von fünf Wahllokalen wählen. Laut Lamm werden die Wähler angehalten, „eigenverantwortlich genügend Abstand zu anderen Personen zu wahren“. Desinfektionsmittel würden ebenfalls bereitgestellt. Jeder Wähler könne einen eigenen Kugelschreiber mitbringen, wer Einmalhandschuhe anziehen wolle, könne dies tun.

Die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke und das Endergebnis werden unter www.uhldingen-muehlhofen.de veröffentlicht. Ab etwa 18 Uhr gibt es dort auch einen Livestream. Sollte es bereits einen Wahlsieger oder -siegerin geben, wird sich diese Person im Livestream zu seiner/ihrer Wahl äußern. Unter der 0 75 56/7 17 58 wird das Wahlergebnis ab zirka 19 Uhr als Bandansage abrufbar sein.