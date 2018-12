Auf großen Zuspruch stieß die Informationsveranstaltung zur Zukunft des alten Schul- und Rathauses in Uhldingen. Rund 300 Bürger interessierten sich am Montagabend zum einen für die Konzepte, die zwei Kaufinteressenten eingereicht hatten (siehe unten). Deutlich mehr Raum nahm die Diskussion darüber ein, ob der von der Gemeinde geplante Verkauf des historischen Gebäudes im Ortskern von Uhldingen der richtige Weg ist. Die Mehrheit im Welterbesaal ließ nach zweieinhalb Stunden Meinungsaustausch auch per Abstimmung keinen Zweifel am Bürgerwillen: Der Verkauf wird abgelehnt.

Das alte Schul- und Rathaus in Uhldingen: Ist der von der Gemeinde geplante Verkauf des historischen Gebäudes im Ortskern von Uhldingen der richtige Weg? | Bild: Kleinstück, Holger

Dieses Votum hat bei Bürgermeister Edgar Lamm offensichtlich Eindruck hinterlassen. Er teilte am Dienstag Nachmittag überraschend mit, dass er für Mittwoch, 19. Dezember, eine Sondersitzung des Gemeinderates einberufen werde – mit einem einzigen öffentlichen Tagesordnungspunkt: "Antrag des Bürgermeisters auf einen Bürgerentscheid zur Schulstraße 12", so Lamm in der Mitteilung an unsere Zeitung. In der Versammlung hatte er noch klar zum Ausdruck gebracht, dass der Gemeinderat noch vor der Kommunalwahl im Mai nächsten Jahres über den Verkauf beschließen soll. Einen Bürgerentscheid würde es dann geben, wenn ihn zwei Drittel der Gemeinderäte beschließen. Bis dato habe es dafür keine Mehrheit im Rat gegeben, hatte Edgar Lamm noch am Montagabend erklärt.

Viele Fragen und klare Statements der Bürger

Rund 20 Bürger waren da ans Mikrofon getreten, hatte viele Fragen und klare Statements formuliert. Herbert Maerz vom Gastgeberverein erhielt Beifall für den Satz: "Tafelsilber verkauft man nicht." Er forderte einen Verkaufsstopp und einen Ratsbeschluss erst dann, wenn mit den Bürgern ein Konzept für das Haus entwickelt wurde. Martina Seliger erklärte, sie stehe für alle Bürger vor der Versammlung, denen man versprochen habe, dass alte Schul- und Rathaus nicht zu verkaufen. SPD-Gemeinderat Wolfram Klaar fragte, ob denn nicht auch ein Erbpacht-Vertrag eine Lösung für die Schulstraße 12 wäre, dann blieben Grundstück und Gebäude im Eigentum der Gemeinde.

Rechtsanwalt Johannes Gmeinder will im alten Schul- und Rathaus neben dem Tai-Chi-Zentrum eine Musikakademie einrichten. | Bild: Cuko, Katy

Wieder ein Stück Heimat, das verloren geht

Gunter Schöbel, Leiter des Pfahlbaumuseums, wollte wissen, warum sich der Gemeinderat keine Alternativen zum Verkauf überlegt habe. Darauf erklärte Bürgermeister Lamm, dass das Gebäude mit dem historischen Schul- und Rathaus durch zahlreiche Umbauten nichts mehr zu tun habe; es sei vor seiner Zeit als Schultes "regelrecht verhunzt" worden. Auflagen zum Brandschutz und zur Barrierefreiheit "würden uns bei der Sanierung heute erschlagen", sagte Lamm. Der ehemalige Gemeinderat Stefan Knoblauch kritisierte, dass man kein Haus zum Verkauf ausschreibe und dann schaue, was einem an Konzepten präsentiert werde, sondern genau anders herum. Für den 28-jährigen Marco Knoblauch ist nicht nachvollziehbar, warum die Gemeinde mit dem Verkauf eines der ältesten Uhldingen Häuser nur "die einfachste Lösung" will. Für Andreas Geiger ist das Haus, wo Eltern und Großeltern zur Schule gingen, wieder ein Stück Heimat, die verloren gehe. Immer wieder kam die Sorge zur Sprache, der Ort entwickle sich außerhalb der Tourismussaison weiter zur Schlafsiedlung.

Die Finanzkanzlei am See aus Überlingen und die MBI Real Estate GmbH München wollen in zwei Wohn-Neubauten auf dem Grundstück Schulstraße 12 investieren. | Bild: Cuko, Katy

Fast ebenso viele Bürger sprachen sich aber auch dafür aus, dass das "Wu Taichi Medical Zentrum" im alten Schul- und Rathaus bleiben soll. Für Ullrich Gössler läuft der Mietvertrag zum Jahresende aus. Was danach kommt, ist unklar. Bürgermeister Lamm musste sich sagen lassen, dass man das Zentrum derzeit "am langen Arm verhungern" lasse.

