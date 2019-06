Glück im Unglück hatte ein 18-Jähriger, der am Sonntagabend in der Bodenseestraße gegen einen Laternenmast gefahren ist. Laut Polizei kam der junge Mann gegen 21.10 Uhr vermutlich durch Unachtsamkeit mit seinem Audi von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Straßenleuchte. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 3000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Der 18-Jährige blieb unverletzt.