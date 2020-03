„Natürlich kommen wir dem nach, auch wenn es für alle, die bislang schon sehr viel Arbeit und Herzblut in die Organisation hineingesteckt haben, richtig bitter ist“, so Harms-Mendez. Die Veranstaltung soll voraussichtlich im September nachgeholt werden. Alle, die bereits Eintrittskarten gekauft haben, können diese an den Vorverkaufsstellen wieder zurückgeben, berichtet der Organisator, Trainer und Kämpfer. Für den Herbst wird es ihm zufolge neue Tickets geben.

Bodenseekreis Coronavirus: B-31-Veranstaltungen am Dienstag und Mittwoch in Immenstaad abgesagt