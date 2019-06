Es ist bereits das 24. Mal, dass die „Blaue Flagge“ als Auszeichnung für besondere Leistungen auf dem Gelände des Sportboothafens der Touristbetriebe Uhldingen-Mühlhofen weht. „Wir legen großen Wert darauf, dass unser Hafen ordentlich aussieht, dass die sanitären Anlagen und die Bootsstege gepflegt sind und die Mülltrennung funktioniert. Der Gesamteindruck muss eben stimmen“, sagte der stellvertretende Hafenmeister Franz-Josef Speth. Der 59-Jährige hatte die Flagge bei der offiziellen Verleihung im Yachthafen Langenargen entgegengenommen.

Auszeichnung gilt für eine Saison

Vergeben wird die Flagge von der 1981 gegründeten Foundation for Environmental Education (FEE, Stiftung für Umwelterziehung) mit Sitz in Kopenhagen. Ihr Ziel ist die Stärkung des Umweltschutzes durch Bildung. Die FEE fungiert dabei als Dachorganisation und unterstützt in dieser Eigenschaft nationale Organisationen in den jeweiligen Mitgliedsländern. In Deutschland ist das die Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung (DGU). Die Flagge als Umweltschutzsymbol wird nur für eine Saison verliehen und darf nur dann wehen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind (siehe Infokasten).

Viele Kriterien werden in Uhldingen-Mühlhofen bereits seit Jahren erfüllt

Diese Kriterien seien in Uhldingen-Mühlhofen „Standarddinge, die wir an und in unserem Sportboothafen schon seit Jahren vorhanden haben beziehungsweise berücksichtigen“, erläuterte Speth. Als Beispiel nannte er die Absauganlage und die Mülltrennungsstation. Sehr relevant ist seinen Darstellungen zufolge die Dusch- und WC-Anlage, die sich in Uhldingen-Mühlhofen in einem „hervorragenden Zustand“ befinde. Auch bei der Ausrüstung der Boote werde viel Wert auf Umweltschutz gelegt. „Bei uns ist es sogar so, dass im See nichts mehr entsorgt werden darf – und das schon seit ewiger Zeit“, unterstrich der stellvertretende Hafenmeister.

Umfangreicher Fragenkatalog muss beantwortet werden

Speth wies darauf hin, dass die Flagge keineswegs im Vorbeigehen verteilt werde. Vielmehr müsse man sich jedes Jahr neu darum bemühen. Eine internationale Jury bewerte die Bewerbungen für die Vergabe anhand eines Fragenkatalogs, der inzwischen 167 Fragen beinhalte. Das seien vier Mal so viele wie vor 33 Jahren, als die Blaue Flagge erstmals verliehen wurde.

Bearbeitung des Antrags dauert rund eine Woche

„Da wir schon seit vielen Jahren mit der Flagge ausgezeichnet werden, erhalten wir nur die abgespeckte Version mit 38 Punkten, zu denen wir auch entsprechende Bilddokumentationen anfertigen müssen“, erklärte der stellvertretende Hafenmeister. Er betonte, dass es in etwa eine Woche dauere, den Fragenkatalog zu beantworten – schließlich müsse auch das Tagesgeschäft erledigt werden. „Das ist schon ein enormer Zeitbedarf“, sagte er. „Im Sommergeschäft wäre es undenkbar, den Antrag auszufüllen. Das erfolgt vielmehr in den Herbst- und Wintermonaten, wenn es bei uns ruhiger ist.“ Nicht zuletzt komme dann noch der Termindruck hinzu, schließlich gebe es eine Abgabefrist.

Kriterien werden immer weiter verschärft

Speth gab zu bedenken, dass die Kriterien weiter verschärft würden. „Es kommen immer wieder neue hinzu.“ Das habe dazu geführt, dass Häfen wie etwa der in Wallhausen in diesem Jahr den Antrag nicht mehr ausgefüllt hätten. „Bei der FEE und der DGU wird zurzeit diskutiert, wie man dem entgegenwirken kann.“ Zwar habe man in Uhldingen-Mühlhofen in Bezug auf die Flagge eine Routine entwickelt, das bedeute aber nicht, dass man sich nicht ernsthaft mit der Thematik befasse.