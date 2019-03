von SK

Ein 32-jähriger Autofahrer ist am Samstag um kurz vor 1 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen in der Kirchstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Auto gegen eine Mauer geprallt. Bei Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Überlingen "wurde der Fahrer schwankend und mit erheblichem Atemalkoholgeruch neben seinem Auto stehend" angetroffen, heißt es im Pressebericht der Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Der 32-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Seinen Führerschein und eine Blutprobe musste er abgeben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro.