Auf Initiative des BUND Uhldingen-Mühlhofen hatten Gartenliebhaber und Naturfreunde im 15. Jahr der offenen Gärten Gelegenheit, verschiedene naturnah gepflegte Privatgärten zu besichtigen.

Brigitte Heilmann (vorne) zeigt Besuchern die Kuckucks-Lichtnelke, eine üppig blühende heimische Wildstaude. | Bild: Manuela Klaas

Eine bunte Mischung heimischer Wildpflanzen finden sich im Garten von Familie Heilmann. Fachkundig erteilte Brigitte Heilmann Auskunft zu den rund 200 Sorten, deren Blüten von Wildbienen, manche unter ihnen nur ameisengroß, angeflogen werden. Fasziniert beobachteten die Besucher mehrere Teichfrösche, die sich auf den Steinen am Rand eines Stillgewässers sonnten. An diesem feuchten Standort wächst auch die Kuckucks-Lichtnelke, deren Blüten vor allem von Langrüßligen Insekten besucht werden.

Dass naturnahe Gartengestaltung auch auf kleinstem Grundstück funktioniert, beweist der lichte Schattengarten von Priska Krumscheid-Plankert. Auf 200 Quadratmetern gedeihen Wildkräuter, Obststräucher sowie ein Apfelbaum mit drei unterschiedlichen Apfelsorten, die von Krumscheidt-Plankert eigenhändig aufgepfropft wurden. Neben den Pflanzen beherbergt der kleine Garten eine ganze Armada griechischer Landschildkröten sowie zehn chinesische Zwergseidenhühnchen, von denen sechs frisch geschlüpft sind.

Hühner laufen auch durch die Wiese mit den alten Apfelbäumen von Hildegard Baur. Jedes Jahr im Herbst findet sich die Familie zusammen, um Apfelsaft zu pressen – im vergangenen September waren es 320 Liter, wovon die Gartenbesucher probieren konnten. Saft aus den eigenen Äpfeln boten auch Anita und Wolfram Kussauer an. Über die Äpfel als zusätzlichen Leckerbissen freuen sich zudem die hofeigenen Schafe. Ulrike Schuler lässt sich von ihrem Garten, in dem ebenfalls unzählige Wildpflanzen blühen, überraschen. „Immer wieder taucht unerwartet ein neues Pflänzchen auf“, freut sie sich. Ein Gartenzimmer für Insekten, in dem sich die Goldrute ausbreiten darf, hat Renate Eiberger auf ihrem Grundstück, das direkt an die Seefelder Aach grenzt, „eingerichtet“. Hier brummt und summt es, während aus der Krone der benachbarten Linde munteres Vogelgezwitscher erklingt.