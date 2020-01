Uhldingen-Mühlhofen vor 5 Stunden

Autos stoßen auf Verbindungsweg zwischen Oberuhldingen und Gebhardsweiler zusammen

Eine 78-Jährige ist am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, auf dem Verbindungsweg von Oberuhldingen in Richtung Gebhartsweiler mit ihrem VW Golf zu weit in die Fahrbahnmitte gekommen.