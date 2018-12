Gerade rechtzeitig vor Weihnachten hat der Verein für Pfahlbau und Heimatkunde mit dem ersten Ortsbuch für die Gesamtgemeinde Uhldingen-Mühlhofen sein Werk zur "Chronik und Geschichte" präsentiert. Es will eine Fundgrube sein, die neben einem roten Faden durch die Historie eine Fülle von Anekdoten bereithält und allen Teilorten gerecht wird. Wer es zum Fest verschenken oder selbst darin schmökern will, sollte sich ranhalten, denn für das Herausgeber- und Autorenteam kündigte Gunter Schöbel, Direktor des Pfahlbaumuseums und Schriftführer des Vereins, bereits eine Fortsetzung an.

Mehrerer Anläufe zur Ortschronik gescheitert

Mehrere Anläufe zu einer Ortschronik seien zuvor schon gescheitert, erklärte Bürgermeister Edgar Lamm bei der Vorstellung des Buches im Welterbesaal. Umso mehr dankte Lamm dem großen Engagement des Vereins um seinen derzeitigen Vorsitzenden Jochen Haaga, dessen Vorgänger und Autor Uwe Jabs sowie Gunter Schöbel, der Autor und Motor des Projektes war. "Sie haben eine unschätzbare Arbeit geleistet", zollte der Bürgermeister dem ganzen Team Respekt.

Sein Verein erfülle damit durchaus seinen Satzungszweck, sich mit der Heimatkunde zu befassen, erklärte Jochen Haaga. Eine Besonderheit nannte es der Vorsitzende, dass das Buch nicht wie meist üblich eines besonderen Anlasses oder Jubiläums bedurft habe. Seinen Recherchen nach sei es zudem die erste Chronik nach der Fusionswelle ab 1972, die die Historie einer Gesamtgemeinde aufgearbeitet habe. Insbesondere Uwe Jabs, Gunter Schöbel und Matthias Baumhauer hätten diese Aufgabe "mit sehr viel Herzblut" erfüllt.

Autoren können auf viele Quellen zurückgreifen

Dass die Autoren auf wichtige Fundgruben zurückgreifen konnten, betonte Uwe Jabs in seiner Einführung. Nicht nur Veröffentlichungen des Meersburger Heimatforschers Diethard Nowak über Teilbereiche Uhldingens seien eine wertvolle Hilfe gewesen. Insbesondere für die Bebilderung und Illustration seien die umfangreichen Sammlungen von Helmut Strobel enorm wichtig gewesen. Mit zwei Leseproben machte Jabs die Zuhörer neugierig auf das umfangreiche Werk.

Gemeinde unterstützt Projekt finanziell

"Wir wollen damit informieren und bilden", sagte Gunter Schöbel und erläuterte das Konzept mit seinem optisch hervorgehobenen roten Faden durch die Historie und den eingestreuten Anekdoten, von denen die eine oder andere selbst manchem Alteingesessenen neu sein dürfte. Schöbel dankte Bürgermeister und Gemeinderat für die "maßgebliche Unterstützung" der Publikation, die Uhldingen-Mühlhofen zumindest auf dem Titel zum "Nabel der Welt" mache.