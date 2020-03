Uhldingen-Mühlhofen vor 3 Stunden

Autofahrerin verwechselt Gaspedal mit der Bremse

Eine 58-jährige Autofahrerin hat am Sonntagmorgen im Lindauer Weg Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro verursacht. Nachdem sie laut eigenen Angaben mit ihrem Auto zu nah in Richtung einer Steinmauer kam, erschrak sie und verwechselte das Gaspedal mit der Bremse, berichtet die Polizei.