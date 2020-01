Der langjährige Gemeinderat Hans Joachim Jaeger ist neuer Ehrenbürger von Uhldingen-Mühlhofen. Bürgermeister Edgar Lamm zeichnete ihn mit dem Ehrenbürgerrecht für seine besonderen Verdienste um die Gemeinde aus. Kurt Distel wiederum erhielt den Ehrenring der Gemeinde.

„Hans Joachim Jaeger wurde im Gremium immer für sein offenes Wort, seine Ehrlichkeit und Verlässlichkeit in höchstem Maße geschätzt.“ Edgar Lamm, Bürgermeister

Nach Darstellung des Bürgermeisters war Jaeger von 1975 bis 2019 ununterbrochen Mitglied des Gemeinderats, währenddessen Fraktionssprecher der CDU und von 2004 bis 2014 Bürgermeisterstellvertreter. Außerdem war er 41 Jahre lang Mitglied im Gutachterausschuss der Gemeinde, von 2011 bis 2019 dessen Vorsitzender. „Hans Joachim Jaeger wurde im Gremium immer für sein offenes Wort, seine Ehrlichkeit und Verlässlichkeit in höchstem Maße geschätzt. Sein Wort galt und gilt in der Gemeinde“, sagte Lamm.

Bedeutende Persönlichkeit der Gemeinde

Jaeger habe im Gremium zu zahlreichen Themen wertvolle Detailinformationen geben können. Seine Ratschläge und Informationen seien hoch geschätzt. „Mit seiner offenen, aufrichtigen und ausgleichenden Art, seinem klaren Wort und immer dem Gemeinwohl dienenden außerordentlichen Engagement ist Hans Joachim Jaeger eine besonders herausragende und bedeutende Persönlichkeit unserer Gemeinde.“

Zahlreiche weitere Auszeichnungen

Mit seiner Lebensleistung habe sich Jaeger in herausragender Weise um das Wohl der Bürger und das Ansehen der Gemeinde verdient gemacht. „Ihm gebührt großer Dank und Anerkennung und die Verleihung des Ehrenbürgerrechts in ganz besonderer Weise“, betonte Lamm. Jaeger hat bereits die Bürgermedaille in Silber (1990) und Gold (1996), die Ehrennadel des Gemeindetages in Silber (1996) und Gold (2006), den Ehrenring der Gemeinde (2002) sowie die Stele des Gemeindetags (2015) erhalten.

Kurt Distel von 1994 bis 2019 Mitglied des Gemeinderats

Kurt Distel erhielt den Ehrenring der Gemeinde, der an Bürger verliehen wird, die sich durch besondere Verdienste in Politik und Gemeinderat um die Gemeinde verdient gemacht haben. Distel war von 1994 bis 2019 Mitglied des Gemeinderats, erzählte Bürgermeister Lamm. Zudem habe er sich um das Feuerwehrwesen außerordentlich verdient gemacht, von 1988 bis 2008 als Kommandant der Gesamtwehr.

Kurt Distel stehe als Ehrenkommandant für die Eigenschaften Verantwortung, Pflichtgefühl und selbstlosen Einsatz seit seinem Eintritt in die Feuerwehr am 1. Januar 1962. 2002 erhielt er das Feuerwehrehrenzeichen in Gold für 40 Jahre.

Engagement im Kreisfeuerwehrverband

Er war zudem Mitglied im Verbandsausschuss des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis und Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Bodenseekreis. Distel hat bereits die Bürgermedaille in Silber (1996) und Gold (2008) sowie im Vorjahr die Stele des Gemeindetags erhalten.