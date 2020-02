von Jenna Santini, dpa und lsw

Einer der bereits am Freitag entlaufenen Bisons musste am Samstag bei Gebhardsweiler, einem Ortsteil von Uhldingen-Mühlhofen, durch einen Jagdberechtigten erlegt werden, berichtet die Polizei. Zuvor waren alle anderen Versuche, das Tier einzufangen, leider gescheitert. Ein Betäubungsversuch schlug ebenfalls fehl. Der zweite Bison wurde bislang noch nicht wieder gesichtet, so die Polizei.

Nachdem die Tiere am Freitag davon gerannt waren, war einer der Bisons gegen Abend in der Nähe von Meersburg gesichtet worden. Der Versuch, das große Tier mit einem Narkosegewehr zu betäuben, war aber erfolglos gewesen. Ob es sich um denselben Bison gehandelt hatte wie den, der am Samstag erschossen wurde, kann die Polizei derzeit nicht sagen.

Tiere werden als nicht gefährlich eingeschätzt

Ein Polizeisprecher erklärte am Samstag, man gehe davon aus, dass sich die Tiere in einem Wald aufhielten. Die Bisons würden nicht als gefährlich eingeschätzt: „Die Polizisten sind den Tieren gestern bis auf 15 Meter nahe gekommen und sie haben nichts gemacht, sie wollten nur nicht mitkommen.“ Aktiv wurde nach Angaben des Sprechers nicht mehr nach den Bisons gesucht. Sobald sie gesichtet würden, würde normalerweise die Polizei gerufen.