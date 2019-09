„So viele brachliegende Flächen wie möglich in Mühlhofen in Blumenwiesen umfunktionieren.“ Das wäre ein großer Wunsch von Anwohnerin Patricia Mairle. Vorerst sind es aber nur zwei Wiesen am Kreisverkehr nahe des „Mühlhofer Lochs“, wie das Areal in der Ortsmitte im Volksmund genannt wird.

Mithilfe von Nachbarn wie Erna Biesinger – gerade sie habe Mairle viel beigebracht und hilft bei der Pflege der Flächen – wurden die Blumenwiesen mit unter anderem Sonnenblumen angelegt.

Patricia Mairle, die mit ihrem Mann zwei Kinder hat, sagt: Ihr Engagement habe optische und ökologische Gründe. „Es hat mit den Kindern zu tun. Wie sieht die Welt aus, wenn meine Kinder so alt sind wie ich?“, fragt sie sich und achtet daher ebenfalls auf einen nachhaltigen Lebensstil, nutzt zum Beispiel selbst gemachte Bienenwachstücher anstatt Klarsichtfolie, um Nahrungsmittel abzudecken.

Resonanz von Mitbürgern motivierend

Die Blumensamen für die erste Wiese 2018 hat die Gemeinde bezahlt. Die zweite Wiese wurde 2019 auf eigene Kosten angelegt. Die Anwohner danken es der Familie mit Samen- und Geldspenden im Briefkasten – und Interesse. „Das Schönste sind die Gespräche.

Wenn ich gießen war, blieb eigentlich immer jemand stehen“, berichtet Patricia Mairle. Die gute Resonanz von den Mitbürgern wirke motivierend. Neben dem Gießen steht auch Unkrautjäten an. Die Wiesen sind natürlich, sollen aber auch nicht verwildern. Geschmückt sind die Flächen mit Insektenhotels, Schildern und Holzhasen.

An einem Vogelhaus hängt ein Schild mit der Aufschrift Katzen-Kino. Die meiste Dekoration ist selbst gemacht. Die Holzhasen entstanden als Upcycling-Projekt aus Birkenstämmen, die in Mühlhofen gefällt worden waren.

Zur Abgrenzung wurden Zäune aufgebaut – diese bestehen aus Holz und Seilen, um Menschen vom Durchlaufen abzuhalten. Kürzlich hat jemand seinen Müll hinterlassen. Das ärgert Patricia Mairle. Denn: Sie wünscht sich ein Umdenken.

Der Platz an dem Kreisverkehr an sich wird als Übergangsparkplatz genutzt. Mit einer Unterschriftenliste hatten sich die Bewohner Mühlhofens bereits im Herbst 2018 dafür stark gemacht, die Ortsmitte schöner zu gestalten.