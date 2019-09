Uhldingen-Mühlhofen vor 1 Stunde

Anschaffung von mehreren Parkkrallen im Gespräch – insbesondere für Hafenbereich Unteruhldingen

Kommen in der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen bald Parkkrallen zum Einsatz, um Verkehrssünder zur Rechenschaft zu ziehen? Das Thema, das während der Anfragen der Gemeinderäte in der ersten Sitzung nach der Sommerpause zur Sprache kam, soll bereits während der Sitzung am Dienstag, 24. September, näher erörtert werden.