Die Bürgerinnen und Bürger müssen für ihr Abwasser bald deutlich mehr zahlen. „Die Gebühren sind derzeit viel zu niedrig“, sagte Kämmerin Gabriele Bentele jüngst während der Beratungen zum Eigenbetrieb Abwasser im Gemeinderat. „Aber auch dann wird die Gebühr im Vergleich noch relativ niedrig sein“, fügte Bürgermeister Edgar Lamm an.

Die Gemeinde hatte im Jahr 2004 eine gesplittete Abwassergebühr eingeführt. Diese orientiert sich seitdem nicht mehr am Verbrauch von Frischwasser, sondern berücksichtigt auch das Regenwasser, das in die Kanalisation eingeleitet wird. In den Jahren 2016 bis 2018 wurden Abwassergebühren für das Schmutzwasser mit 38 Cent pro Kubikmeter und für das Niederschlagswasser mit Cent pro Quadratmeter überbaute und befestigte Fläche erhoben. „Die Gewinnerzielungsabsicht ist bei der Abwasserbeseitigung grundsätzlich ausgeschlossen“, sagte die Finanzexpertin. Sogenannte Gewinne seien der Gebührenausgleichsrückstellung zuzuführen und dem Gebührenzahler wieder gutzuschreiben, erklärte sie weiter. Die „extrem niedrigen“ Gebühren seien auf diese Ausgleichsleistungen aus Vorjahren zurückzuführen. „Diese sind jedoch nach dem vorläufigen Ergebnis aufgezehrt“, erläuterte Bentele. Im Moment würde auf der Basis des diesjährigen Wirtschaftsplans mit der mittelfristigen Finanzplanung eine neue Kalkulation für die Jahre 2019 bis 2021 erstellt.

Der Ergebnishaushalt, in dem Aufwand und Ertrag ähnlich wie in der Gewinn- und Verlustrechnung eines Betriebs dargestellt werden, beläuft sich auf 882 100 Euro. Als wesentliche Erträge sind die Abwassergebühren (562 100 Euro), der Straßenentwässerungsanteil (140 000 Euro) und die Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen (160 000 Euro) veranschlagt.

Bei den Aufwendungen stehen insbesondere die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Überlinger See (AZV, 331 000 Euro), Abschreibungen (237 000 Euro) und Kanalnetzunterhalt (100 000 Euro) an. Investitionen sind in Höhe von 1,16 Millionen Euro für die Sanierung eines Teilbereichs „Auf der Höhe“ in Oberuhldingen und für die Investitionskostenumlage an den AZV beabsichtigt. „Zur Finanzierung der Investitionen der Investitionen und eines Finanzierungsfehlbetrages mit 132 159 Euro aus dem Jahr 2017 muss neben den Beiträgen eine Kreditermächtigung in Höhe von 425 000 Euro eingeplant werden“, teilte Bentele mit.

Der Gemeinderat stimmt dem diesjährigen Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs und dessen mittelfristigen Finanzplanung für den Zeitraum 2018 bis 2022 wie vorgelegt zu.