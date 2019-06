Zum Studium derselben dienten ihm die schwergewichtigen Gesetzessammlungen Schönfelder und Sartorius. Diese juristischen „Bibeln“ ziehen den Anwälten die Arme lang, so Koczwara. Daher ist es ihnen möglich, dass sie, ohne sich zu bücken, Bettlern in den Hut greifen können. Die beiden Schinken eignen sich auch bestens als Einschlafhilfe – und das ganz ohne Nebenwirkungen.

Werner Koczwara in der Alten Fabrik. | Bild: Manuela Klaas

Ein weiterer Stützpfeiler des deutschen Rechts ist das BGB. Das Bürgerliche Gesetzbuch ist besser verschlüsselt als das Pay-TV und der Anwalt fungiert als gebührenpflichtiger Dekoder, konstatiert Koczwara. Im BGB stehen die wirklich wichtigen Dinge zur juristischen Alltagsbewältigung – in leicht verständlicher Sprache. So entnimmt man dem Paragraf 166, Abs. 1 folgenden Wortlaut: „Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklärung durch Willensmängel oder durch die Kenntnis oder das Kennenmüssen gewisser Umstände beeinflusst werden, kommt nicht die Person des Vertretenen, sondern die des Vertreters in Betracht.“

In diesem Satz kommt kein einziges Fremdwort vor. Zur Verdeutlichung liest Koczwara, der bereits für Harald Schmidt und das öffentlich-rechtliche Fernsehen Gags schrieb, auch noch Absatz 2: „Dasselbe gilt von Umständen, die der Vollmachtgeber kennen musste, sofern das Kennenmüssen der Kenntnis gleichsteht.“ Schon nach wenigen Pointen ist klar: Ein real existierender Paragraf ist bisweilen komischer als Satire.

Rechtsprechung und Humor

So heißt es in Paragraf 919 BGB zur Grenzabmarkung: „Der Eigentümer eines Grundstücks kann von dem Eigentümer eines Nachbargrundstücks verlangen, dass dieser zur Errichtung fester Grenzsteine mitwirkt, wenn ein Grenzstein verrückt geworden ist.“ Koczwara bringt Dinge zusammen, die man allgemeinhin für unvereinbar hält: staubtrockene Rechtsprechung und Humor. Frei nach der Devise: Wo Ordnung zu Unfug wird, wird Justiz zu Komik.