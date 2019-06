Ein halbes Jahrhundert alt ist der Wassersportverein Unteruhldingen (WVU). Den runden Geburtstag haben die Mitglieder des Vereins mit Freunden und Bekannten im Welterbesaal gefeiert. Einen Tag später hat Heinz Burkert bei der Hauptversammlung das Amt des Präsidenten endgültig in jüngere Hände gegeben: Thomas Randecker steht dem Verein jetzt vor. Burkert, 40 Jahre Vorsitzender des WVU, war bereits 2007 verabschiedet und zum Ehrenpräsidenten ernannt worden, um vier Jahre später noch einmal das Amt des Präsidenten zu übernehmen.

Den Ausführungen von Burkert zufolge gründeten seinerzeit 21 Personen den Verein, von denen dem WVU noch drei erhalten geblieben sind und die goldene Ehrennadel erhielten: Hermann Frick, Walter Konzelmann und Michael Schauffele. „Ihnen gebührt unser Dank, Sie haben Weitblick besessen, den Verein zu gründen, zu aktivieren und den Grundstock zu legen“, sagte Burkert. Randecker, der durch den Abend führte, spielte den Ball zurück. Burkert habe den Verein 40 Jahre geprägt, „ins Fahrwasser gebracht und zu dem gemacht, was er heute ist“. Das sah auch Andreas Löwe, Vizepräsident des Deutschen Seglerverbands, so.

Dass der Verein heute gut aufgestellt und gesund sei, sei ein wesentlicher Verdienst Burkerts. „Sie alle können stolz sein auf Ihr Jubiläum. Die Zeichen stehen gut, dass der Wechsel gut gelingt“, sagte er in Bezug auf den Präsidentenwechsel.

Reinhard Heinl, Vorsitzender Landes-Segler-Verband Baden-Württemberg, dankte allen Verantwortlichen und Aktiven, die durch ihre ehrenamtliche uneigennützige Arbeit den Verein geprägt und vor allem seinen Bestand gesichert hätten. Als bedeutsames Ereignis stellte Burkert die seit 25 Jahren bestehende Freundschaft mit dem Eisenbahnersportverein Konstanz (ESV) heraus. „Was aus einer Weinlokalbekanntschaft in der Altstadt entstanden und was daraus geworden ist, war und ist für mich ein einmaliger Lebensabschnitt.“

Bürgermeister Edgar Lamm stellte heraus: „Ich bedaure, kein Mitglied des WVU zu sein.“ Segler pflegten „das schönste Hobby der Welt, sie sind gesellig, unkompliziert und ein Wort unter Freunden gilt“. Lamm sagte weiter, es sei eine fortwährende Verpflichtung, das Schmuckkästchen Hafen immer weiter zu verschönern und ihm ein unverwechselbares und einmaliges Ambiente zu geben. Mit der Neugestaltung der Uferpromenade und dem geplanten Neubau des Hafenmeistergebäudes sei man „vorbildlich am Bodensee und bieten damit eine absolute Wohlfühlatmosphäre“ im Sportboothafen Unteruhldingen. Als Termin für die Feier der Fertigstellung der Promenade nannte der Bürgermeister den 28. Juni.

Die Anfänge des WVU

Am 31. Mai 1969 unterzeichneten 21 Männer die Gründungsurkunde des Vereins in den Räumen des Pfahlbaucafés, später als Grillstuben bekannt. Geräte und Schiffe waren in einem Schopf bei den Garagen des Hotel Krone untergebracht. Die Eintragung beim Amtsgericht Überlingen erfolgte am 14. Juli 1969 und bereits im Dezember wurde die Verbandszugehörigkeit im Deutschen-Segler-Verband bestätigt. 1971 erfolgte die Aufnahme in den Bodensee-Segler-Verband. Die damalige selbstständige Gemeinde Unteruhldingen stellte dem WVU zwei Räume im alten Feuerwehrhaus als Clubheim zur Verfügung. Im November 1975 wurde Heinz Burkert erstmals zum Präsidenten gewählt. Im August 1976 erfolgte die offizielle Inbetriebnahme des neuen Clubheims, das der WVU und der befreundete Segelclub Unteruhldingen im umgebauten alten Bahnhofsgebäude bezogen hatten.

Der Verein im Internet: www.wvu-portal.de