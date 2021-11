Uhldingen-Mühlhofen vor 51 Minuten

49-Jähriger fährt betrunken in Polizeikontrolle

Zu viel Alkohol dürfte ein Autofahrer getrunken haben, den eine Polizeistreife am Mittwoch kurz vor 23 Uhr in der Hauptstraße in Uhldingen-Mühlhofen kontrolliert hat.