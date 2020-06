Uhldingen-Mühlhofen vor 6 Stunden

48-Jähriger prallt mit Laster in Vordermann

Der 48-jährige Fahrer eines Lastwagens hat am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der Hauptstraße in Uhldingen-Mühlhofen einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro verursacht, schätzt die Polizei.