Der 13. April 2023 wird im Reptilienhaus Unteruhldingen ein ganz besonderer Tag bleiben, denn an diesem Tag kamen gleich 42 Babys zur Welt. Eine solche Anzahl ist sehr selten. Noch erstaunlicher ist es, dass es sowohl keine einzige Fehlgeburt als auch kein unbefruchtetes Ei gab. „Das ist wirklich sehr selten“, sagt Peter Kisser, Inhaber des Reptilienhauses Unteruhldingen. „Es hat zwei bis drei Stunden gedauert, dann waren alle Babys da.“

Zu Schlange und Reptilienhaus Boa constrictor Die Abgottschlange, besser bekannt als Boa constrictor, nennt man auch Königsschlange und Königboa. In freier Natur kommt sie in Südamerika von Kolumbien, östlich der Anden bis nach Argentinien vor. Sie liebt es warm und feucht, deshalb lebt sie in der Regel in Gewässernähe mit hoher Luftfeuchtigkeit und dichtem Buschwerk. Bemerkenswert ist ebenfalls ihre große Vielfalt mit zahlreichen Unterarten. Sie kann mehr als drei Meter lang werden und hat je nach Unterart eine ganz verschiedene Färbung und Musterung. Im Reptilienhaus Unteruhldingen leben momentan drei dieser Boa constrictor. Reptilienhaus Unteruhldingen Seit mehr als 45 Jahren kümmern sich Renate und Peter Kisser um vom Zoll beschlagnahmte oder ausgesetzte Tiere. 1976 begannen sie mit einem Reptilienhaus in Unteruhldingen, zogen 1994 nach Sipplingen und kamen 2005 zurück. Es hat eine Ausstellungsfläche von mehr als 300 Quadratmeter und hatte mittlerweile mehr als zwei Millionen Besucher. Mehr über das Reptilienhaus in Unteruhldingen gibt es unter www.reptilienhaus.de

Hermine, die Boa-constrictor-Dame im großen Terrarium, war bereits etwa 120 Tage trächtig. Ihr Bauch wurde immer dicker – und das, obwohl sie bereits ein stolzes Maß von mehr als drei Meter hat. Auch der Vater Snape kommt auf eine ähnliche Länge. „Der Bauch wurde immer dicker, dass mir am Ende schon Sorgen gemacht habe“, erzählt der Reptilienhaus-Chef. „Deshalb war ich beim Tierarzt, der ihr dann einen Wehen-Unterstützer gespritzt hat.“

Das sind 42 Boa-constrictor-Babys, die am 13. April im Reptilienhaus Unteruhldingen auf die Welt kamen. | Bild: Jäckle, Reiner

Eier entwickeln sich im Bauch der Mutter weiter

So eine Geburt kann für das Muttertier auch tödlich enden. Peter Kisser hat das im Reptilienhaus selbst schon erlebt. Doch was Hermine dann geleistet hat, lässt ihn erstaunen. Die Boa constrictor trägt die Eier während der etwa viermonatigen Schwangerschaft im Bauch. Dort entwickeln sich die Eier zu kleinen Schlangen. Wenn sie dann auf die Welt kommen, schlüpfen sie sofort aus dem Dottersack, sodass es quasi eine Lebendgeburt ist. „Dadurch, dass beide Schlangen ziemlich groß sind, haben wir schon gedacht, dass es mehr als die üblichen 20 Babys pro Geburt werden, aber dass es schließlich 42 sein werden, damit haben wir nicht gerechnet.“

42 Boa-constrictor-Babys im Reptilienhaus Video: Jäckle, Reiner

Das Team im Reptilienhaus Unteruhldingen hat Hermine ständig beobachtet. Sie lag die letzten Tage vor der Geburt in einer dunklen Ecke unter einer Rinde. „Wir haben immer wieder mit der Taschenlampe nachgeschaut“, erzählt Peter Kisser. „Am 13. April um etwa 15 Uhr haben wir dann die ersten kleinen Babys gesehen.“ Dann ging es Schlag auf Schlag – und es hörte kaum noch auf. Eine Babyschlange folgte der anderen, bis nach zwei bis drei Stunden die unglaubliche Zahl von 42 das Licht der Welt erblickt hatte.

Nur wenige würden in der Natur durchkommen

In der freien Natur würden von dieser Anzahl an Boa-constrictor-Babys lediglich zwei oder drei durchkommen, erklärt der Reptilienhaus-Chef. „Sie haben in freier Wildbahn tatsächlich einige Fressfeinde wie Vögel und andere Schlangen.“ Im Reptilienhaus Unteruhldingen ist das natürlich anders. Dort verbringen sie die erste Zeit in einem Terrarium im großen Boa-constrictor-Bereich. Zunächst bleiben sie erst einmal ein paar Wochen dort, damit die Besucher diesen Baby-Boom einmal selbst sehen können. Was danach mit den Babys passiert, steht noch nicht fest. „Wir werden sicher die eine oder andere behalten, aber alle werden sicher keinen Platz haben“, sagt Peter Kisser.

Zwei der 42 Boa-constrictor-Babys aus dem Reptilienhaus Unteruhldingen. | Bild: Jäckle, Reiner

In den ersten Tagen ist die Pflege des Schlangen-Nachwuchses ganz einfach. „Sie haben so viel Nahrung durch den Dottersack mitbekommen, dass sie bis zu 14 Tage erst einmal nichts zum Fressen brauchen“, erklärt der Reptilienhaus-Chef. „Danach bekommen sie sofort kleine Mäuse.“ Bis allerdings alle 42 kleinen hungrigen Mäuler gestopft sein werden, haben er und seine Mitarbeiterin Renate Hug alle Hände voll zu tun.