Der Mann sei am Samstag, 21. August, gegen 16 Uhr, „deutlich verkehrsunsicher“ von der Seefelder Straße in Unteruhldingen in Richtung Oberuhldingen unterwegs gewesen – das teilt die Polizei erst jetzt mit, sie sucht weitere Zeugen der Alkoholfahrt. Ein Zeuge war auf die auffällige Fahrweise des Mazdafahrers aufmerksam geworden. Er soll in der Seefelder Straße auch einen Unfall verursacht haben. Daraufhin verständigte dieser die Polizei.

Deggenhausertal Betrunkener Mercedes-Fahrer zwingt Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen Das könnte Sie auch interessieren

Die Beamten konnten den beschriebenen Mazda auf dem Parkplatz des Lebensmittel-Discounters Lidl in der Bahnhofstraße Oberuhldingen feststellen, heißt es weiter im Polizeibericht. Dort trafen sie auch den mutmaßlich verantwortlichen 41-jährigen Fahrzeugführer an. Bei der Kontrolle des Mannes, der mit zwei Kindern unterwegs gewesen sei, fiel auf, dass er deutlich alkoholisiert war. Da die Atemalkoholmessung über zwei Promille ergab, musste er die Polizisten ins Krankenhaus zur Blutprobe begleiten.

Owingen Nach der ersten Alkoholfahrt nahm ihm die Polizei den Schlüssel ab – doch er konnte seinen Wagen auch mit dem Smartphone starten Das könnte Sie auch interessieren

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und behielten auch den Führerschein des Mannes ein. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an, erklärt die Polizei. Weitere Zeugen, die auf die auffällige Fahrweise des Mannes oder den 41-Jährigen und dessen Mazda auf dem Parkplatz in Oberuhldingen aufmerksam wurden, bittet die Ermittler, sich unter Telefon 0 75 51 / 80 40 bei der Polizei Überlingen zu melden.