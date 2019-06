Ein 37-Jähriger Mann hatte sich wohl unbeobachtet gefühlt, als er am frühen Montagmorgen in Begleitung von Polizeibeamten ein Tütchen mit Marihuana in ein Gebüsch warf. Laut Polizei wurde der 37-Jährige gegen 1.45 Uhr im Rahmen einer Familienauseinandersetzung zu einem Alkoholtest gebeten. Auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte er, die Plastiktüte verschwinden zu lassen, was den Beamten aber nicht verborgen blieb. Die Tüte enthielt elf Gramm Marihuana, weswegen den 37-Jährigen ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet, so die Polizei.