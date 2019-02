Uhldingen-Mühlhofen vor 2 Stunden

35-jähriger Mann schlägt in und vor Lebensmittelgeschäft um sich

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 35-jährigen Mann, der am Montagabend, gegen 19.15 Uhr, einen 47-jährigen Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße geschlagen haben soll.