von Lorna Komm

Den Förderbescheid aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm zur Neugestaltung der Uferanlagen in Unteruhldingen hat Guido Wolf persönlich an Bürgermeister Edgar Lamm übergeben. Wolf ist baden-württembergischer Minister für Justiz und Europaangelegenheiten und damit auch für den Tourismus zuständig.

Rund 272 000 Euro bewilligt das Land für den zweiten Bauabschnitt zur Umgestaltung des Naturstrands und den Bau eines Wasserspielplatzes. Für den ersten Bauabschnitt zur Umgestaltung der Ostmole hatte das Land im Vorjahr bereits Gelder in Höhe von rund 475 000 Euro zur Verfügung gestellt. Über die Stellung eines weiteren Förderantrags für den dritten und letzten Bauabschnitt wird der Gemeinderat in Kürze beraten.

Wolf nutzt die Sommerpause, um sich vor Ort umzusehen

„Ich hätte den Bescheid auch per Post schicken können“, sagte Wolf anlässlich der Übergabe. Aber Tourismus habe mit Menschen zu tun und so nutze er die Sommerpause, um sich vor Ort umzusehen. „Ich will erfahren und erleben, wo die Gelder eingesetzt werden.“ Wichtig seien ihm dabei sowohl der sensible Umgang mit Natur und See als auch die qualitative Weiterentwicklung des Tourismus.

Ein Aushängeschild an der Ostmole ist das Sitz- und Liegedeck aus Holz, das bereits jetzt zahlreiche Nutzer hat. Allerdings wurde bemängelt, dass es hier oft zu nass sei. | Bild: Kleinstück, Holger

In Uhldingen-Mühlhofen habe der Tourismus Erfolgsgeschichte geschrieben, so seien 2018 die Übernachtungen um 4,2 Prozent gestiegen und mehr als eine Million Tagesgäste hätten die Gemeinde besucht. Dabei soll aber nicht vergessen werden, dass auch die Einheimischen von den Einrichtungen und Weiterentwicklungen profitieren, betonte der Minister. „Es soll keine Konkurrenz entstehen zu den Menschen, die vor Ort wohnen“, sagte Wolf.

Sorge um Entwicklung der gastronomischen Betriebe

Ihn treibe auch die Entwicklung der gastronomischen Betriebe um, von denen viele schließen, sagte Guido Wolf. „Bürokratie, Arbeitszeiten oder mangelnder Nachwuchs sind die Gründe, die für die Aufgabe von Betrieben angeführt werden“, führte der Minister weiter aus und plädierte für flexiblere Arbeitszeiten. „Wenn die Gastro wegbricht, haben wir ein touristisches Problem“, mahnte er eindringlich. Bürgermeister Lamm teilte die Sorge und wusste von aktuellen und geplanten Betriebsumstellungen zu berichten.