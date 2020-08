Dank des beherzten Eingreifens einer Zeugin konnte eine Verkehrsunfallflucht, die sich am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in der Oberuhldinger Aachstraße ereignet hat, schnell geklärt werden, berichtet die Polizei. Ein 48 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Mercedes rückwärts aus einem Parkplatz vor einer Bank und streifte dabei einen längs zu ihm geparkten Wagen. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, fuhr er zunächst davon, wendete aber und kam zur Unfallstelle zurück. Er stieg aus, sah sich den verursachten Schaden von etwa 300 Euro und fuhr dann abermals davon. Die Zeugin, die das ganze Schauspiel beobachtete, fuhr dem Unfallflüchtigen kurzerhand hinterher. Der 27-Jährigen gelang es, beschreibt die Polizei weiter, seinen Wagen zu stoppen und ihn bis zur Ankunft einer Polizeistreife festzuhalten. Diese stellte schnell fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizei knapp 2,8 Promille. Sein Führerschein wurde ihm noch an Ort und Stelle abgenommen und es ging zur Blutprobe. Die Anzeigen folgen.