Uhldingen-Mühlhofen – Seit 25 Jahren gibt es in der Gemeinde einen Edeka-Markt: Anlass genug für den Lebensmitteleinzelhändler Ferdinand Knoblauch und seine Frau Gerlinde, gemeinsam mit seinen Mitarbeitern und Kunden dieses Jubiläum zu begehen. Vor inzwischen einem Vierteljahrhundert hatte das Ehepaar mit 13 Mitarbeitern einen 800 Quadratmeter großen Edeka-Markt in Oberuhldingen, Krummes Land 13, eröffnet, dort, wo sich heute der Edeka Getränkemarkt Knoblauch befindet. Der heutige 1450 Quadratmeter umfassende neue Markt auf dem Grundstück nebenan, dem ehemaligen ETO-Firmengelände, ist mittlerweile seit zehn Jahren geöffnet.

Schon seit Wochenbeginn wird beim „Edeka Aktivmarkt Knoblauch“, Krummes Land 15, gefeiert: Im Markt gibt es noch bis Wochenende viele Attraktionen. Bei einem Gewinnspiel, dessen Coupon bis Samstag, 21. September, abgegeben werden muss, lockt als erster Preis ein 250-Euro-Einkaufgutschein. Der zweite Preis ist ein Jahr lang jeden Monat eine Kiste Bier der Hirsch Brauerei, der dritte Preis ein Grill im Wert von 160 Euro. Außerdem werden zehn weitere Preise verlost. So richtig gefeiert wird dann mit einem großen Parkplatzfest vom Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September. Am Freitag spielt ab 20 Uhr die Coverband „Souljackers“. Die fünfköpfige Top-Band weiß, wie man die heißeste Partystimmung erzeugt und jeden Ort binnen Minuten in einen Hexenkessel verwandelt – mit Songs von Queen, U2, Toto, AC/DC, Robbie Williams, Ed Sheeran und anderen. Anderntags treten ab 19 Uhr „Die Jungs vom Bodensee“ auf, die mit „Auf zu neuen Ufern“ den Zuschlag für den Titelsong der Landesgartenschau 2020 in Überlingen erhalten haben. Der Sonntag startet mit einem Frühschoppen ab 11 Uhr, zu dem der Musikverein Oberuhldingen aufspielt. Abgelöst wird er am Nachmittag vom Musikverein Mühlhofen. Zwischen den Auftritten wird Bürgermeister Edgar Lamm einige Worte an die Festgäste richten, außerdem werden die Gewinner des Preisausschreibens bekannt gegeben. An allen drei Festtagen gibt es eine Cocktail-Bar und einen Weinausschank sowie Flammkuchen, und die Jugendfeuerwehr wird Feines vom Grill anbieten.

Gestartet wird die Aktion „Baumpflanzkarte“ mit dem Ziel, Verpackung einzusparen: Bei jedem Einkauf, bei dem Mehrwegboxen und/oder Mehrwegnetze anstelle Plastiktüten verwendet werden, erhält der Kunde beim Vorzeigen seiner Baumpflanzkarte einen Klebepunkt. Für jede volle Karte mit zehn Punkten pflanzt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen voraussichtlich Ende des Jahres auf einem gemeindeeigenen Grundstück einen Baum. „Nachhaltigkeit wir bei uns vor Ort eins zu eins umgesetzt“, unterstreicht Knoblauch.

Das Jubiläum ansprechend sagt der Inhaber: „25 Jahre Edeka Knoblauch sind ein perfekter Anlass, um Danke an alle Kunden und Mitarbeitenden zu sagen, die dieses Jubiläum erst möglich gemacht haben. Wir bedanken uns für ein Vierteljahrhundert Treue, gute Gespräche und die Liebe zu Lebensmitteln.“

Das Programm