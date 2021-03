Uhldingen-Mühlhofen vor 2 Stunden

2,2 Promille: Betrunkener stürzt mit dem Fahrrad

Ein 64-Jähriger stürzte am Montagnachmittag mit seinem Fahrrad im Reismühlenweg in Uhldingen-Mühlhofen. Eine Atemalkoholmessung zeigte einen Wert von fast 2,2 Promille an.