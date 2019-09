Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen soll sich in den kommenden Jahren Stück für Stück verändern. Über einen Erweiterungsbau beziehungsweise zwei Gebäude wird es vergrößert. Zudem sollen die Außenanlagen attraktiver gestaltet werden. Dazu wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt. Grundlage ist der Siegerentwurf aus einem Architektenwettbewerb. Diesen konnte das Architekturbüro Ackermann und Raff aus Stuttgart für sich entscheiden. Aktuell läuft der Beteiligungsprozess, der von der Überlinger Planstatt Senner begleitet wird. Bestandteil davon war eine öffentliche Informationsveranstaltung diese Woche im Welterbesaal.

Viele Jahre bis zur Vergrößerung

Gunter Schöbel, Direktor des Pfahlbaumuseums, skizzierte, wie sich der Verein, der hinter dem Pfahlbaumuseum steht, seit langer Zeit um eine Vergrößerung der Anlage bemüht. Eine erste Erweiterung um beispielsweise das Archaeorama und einen Ausstellungsraum mit Originalfunden – „notgedrungen im Altbau“ – wurde 2011 entwickelt. Bis 2013 wurden der Gemeinde neun Varianten des neuen Museums vorgestellt. Der Gemeinderat schlug nach Beratung eine zehnte vor und ein Grundstück wurde durch den Verein gekauft. 2016 habe der Gemeinderat einer Bauvoranfrage einstimmig zugestimmt, allerdings Bedenken zu der Größe der Bauten geäußert. „Wir zogen die Anfrage kostenpflichtig zurück“, erklärte Schöbel. Zu groß, zu massiv lauteten die Argumente damals und man entschied sich für einen Architektenwettbewerb.

Ein Lageplan der zwei neuen Museumsgebäude, die in Unteruhldingen realisiert werden sollen. Grundlage ist der Entwurf des Architekturbüros Ackermann und Raff. | Bild: Kerstan, Stefanie

2022, im Jahr des 100-Jährigen des Pfahlbauvereins, soll das erste von zwei Gebäuden stehen, wie der Museumsdirektor berichtete. Die beiden Bauten „fügen sich unserer Meinung nach in die Uferlandschaft ein. Sie haben Poesie und sind mitnichten ein Drama“, sagte Schöbel. In Konkurrenz zu 400 anderen Ereigniszielen am Bodensee wolle sich das Pfahlbaumuseum weiter ganzjährig bewähren. „Das neue Museum ist eine Chance und ein Mehrwert für den Ort“, zeigte sich Schöbel überzeugt. Fertiggestellt sein soll das komplette Bauprojekt, das Schöbel als „Jahrhundertbau“ bezeichnete, in zehn Jahren, wenn die Mittel bis dahin aufgebracht werden konnten.

Uhldingen-Mühlhofen Besondere Fracht: Tieflader bringt 200 Jahre alten Eichenstamm aus der Ortenau ins Pfahlbaumuseum Das könnte Sie auch interessieren

1700 Quadratmeter neue Flächen

Die Eckpfeiler der Planungen stellten Alexander Lange, einer der Geschäftsführer des Stuttgarter Architekturbüros, und Projektleiter Thomas Buttermann vor. Der erste Bauabschnitt entsteht nach Angaben Langes mit etwa 1200 Quadratmetern parallel zum Bestandsgebäude, der zweite mit voraussichtlich 500 Quadratmetern gleich daneben. Eine Verbindung entsteht unter anderem durch die Flächen im Freien. Von oben sehen die Gebäude aus wie umgedrehte Einbäume. Laut Lange wurde diese Form mit dem Gedanken an die Bewohner der Pfahlbauten gewählt, die einst in ihren Einbäumen, aus Holzstämmen gefertigte Boote, am Bodenseeufer landeten und diese umdrehten, um ihren Besitz darin zu schützen. Zusammen ergibt sich so von oben der Eindruck eines Schmetterlings. Auch das passt für die Architekten ins Bild: Als die Gletscher verschwanden, seien mit den Menschen die Pflanzen und auch die Schmetterlinge gekommen, so Lange.

Thomas Buttermann und Alexander Lange vom Stuttgarter Architekturbüro Ackermann und Raff, Museumsdirektor Gunter Schöbel sowie Johann Senner und Benedikt Müller von der Überlinger Planstatt Senner bei der Informationsveranstaltung im Welterbesaal. | Bild: Santini, Jenna

Die Gebäude an sich seien nicht vollgestopft mit Leitungen und Technik, erklärte Architekt Lange. Lichteinfall und Durchlüftung gelingen durch die Form und Gestaltung der Bauten. Der technische Anschluss wird über das Bestandsgebäude geführt. In Referenz zu den Pfahlbauten hätten sie in Holz konstruiert, so Lange. Analog zu den Satteldächern der Nachbauten und der Umgebungsbebauung haben auch die Museumsgebäude Satteldächer. „Wir wollten die Pfahlbauten nicht erdrücken“, erläuterte Lange. Zwischen den beiden Erweiterungsbauten findet sich der Museumsplatz, der zum Aufenthalt einladen soll. Näheres, zum Beispiel Bepflanzungen, ist hinsichtlich der Außenanlagen noch nicht angegangen worden. Dem wollen sich die Architekten als Nächstes widmen.

Stirnseiten zeigen zum Bodensee hin

Den Blick nach innen richtete Projektleiter Thomas Buttermann. Der erste Bau soll den neuen Eingangsbereich mit Kassen und weiteren Infrastrukturelementen bilden. Die Stirnseiten sind verglast und zeigen zum Bodensee. Das bedeutet, der Besucher sieht direkt ins Freie, beziehungsweise auf den Innenhof, die Pfahlbauten und das Wasser. Hinzu kommen Galerieebenen, die als Ausstellungsflächen genutzt werden sollen. Die Besucher könnten das Museum erleben, selbst wenn es voll sei, meinte Buttermann.

Bodenseekreis Das gibt es am 8. September beim Tag des offenen Denkmals zu sehen Das könnte Sie auch interessieren

Benedikt Müller von der Planstatt Senner erläuterte zum einen den Ablauf des Beteiligungsverfahrens, zum anderen sprach er über die Flächennutzung. „Der Entwurf liegt genau in der Fläche, die (Anmerkung der Redaktion: im Flächennutzungsplan) für das Museum ausgewiesen ist“, erklärte Müller. Die Baugrenze bilde eigentlich genau die Gebäude ab, so Müller. Unter dem zweiten Bauabschnitt ist eine Tiefgarage für die Mitarbeiter des Museums vorgesehen. Wichtiger Bestandteil des weiteren Verfahrens wird seinen Angaben nach die Umweltprüfung sein. Dabei geht es um den Natur- und Artenschutz sowie Ausgleichsflächen. Die Ökopunkte für das Bauprojekt sollen Müller zufolge auf den Freianlagen, die noch zu planen sind, gesammelt werden.

Die Pfahlbauten werden jedes Jahr von bis zu 300 000 Menschen besucht. | Bild: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen

Aktuell laufe die frühzeitige Beteiligung. Bis 16. September könnten die Bürger Stellungnahmen einreichen. Darauf folge die förmliche Beteiligung. „Bis August 2020 wollen wir das Verfahren abschließen“, sagte Müller. Wieso ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt wird? Die Vorteile legte Johann Senner, Büroinhaber und freier Landschaftsarchitekt, dar. In dem Bebauungsplan werden die Merkmale der Gebäude im Detail festgelegt. „Etwa, dass es eine Holzfassade geben wird“, sagte Senner, woraus sich ergibt, dass beispielsweise nachher nicht doch eine Glasfassade realisiert wird. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan sei das richtige Instrument für so einen sensiblen Raum.