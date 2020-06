Uhldingen-Mühlhofen vor 3 Stunden

20-Jähriger fährt wohl unter Drogeneinfluss Auto

Ein 20-Jähriger ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Kanalstraße in Uhldingen-Mühlhofen mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren, berichtet die Polizei.