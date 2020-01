Uhldingen-Mühlhofen vor 5 Stunden

16 Tage Herausforderung in Eis und Schnee: Fünf Männer starten bei der nördlichsten Rallye der Welt, mit einem Fahrzeug aus dem Katastrophenschutz

Der Unteruhldinger Matthias Heißner nimmt an der nördlichsten Rallye der Welt teil. Der 48-Jährige ist der Chef des fünfköpfigen Teams „Baltic-Polarbären“. Los geht es am Samstag, 22. Februar, am Fischmarkt in Hamburg, mit einem 31 Jahre alten Iveco Magirus aus dem Katastrophenschutz.