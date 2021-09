Der verführerische Duft von frischen Backwaren empfängt jeden, der die Bäckerei Stickel betritt. Gerade fragt eine Kundin staunend: „Wie? Sie machen alles noch selber?“ Was für die Familie Stickel und das kompetente Team schlichtweg selbstverständlich ist, ist längst nicht mehr Usus. Viele eingeführte Familienbetriebe sind Filialisten gewichen. Eine Ausnahme stellt die Bäckerei Stickel dar, die in der vierten Familiengeneration geführt wird, Qualität und Handwerkskunst nach wie vor pflegt, immer wieder mit neuen Gaumenfreuden aufwartet und jetzt das 120-jährige Bestehen feiert.

Seit dem Jahr 1901

„Mein Großvater Josef hat 1901 in Unteruhldingen die Bäckerei Stickel eröffnet“, berichtet Dieter Stickel (79). 1936 eröffnete dieser die Bäckerei in Mühlhofen, die später von Dieter Stickels Eltern übernommen wurde. Natürlich ist er in der Backstube groß geworden und die Liebe und Leidenschaft zu diesem kreativen Handwerksberuf wurde Dieter Stickel wohl in die Wiege gelegt, denn er stieg in die Fußstapfen seiner Eltern und wurde Bäcker- und Konditormeister. Von 1963 bis 1969 arbeitete er in der Schweiz, sammelte Erfahrungen und Rezeptideen, war auch für ein halbes Jahr in England, und eröffnete gemeinsam mit seiner Frau Erika am 5. August 1996 die Bäckerei Stickel in Konstanz am Königsbau.

Auch deren Töchter Alexandra und Tanja wurden – wie er selbst – in der Backstube groß. Während Alexandra Bankkauffrau erlernte, wurde Tanja Konditormeisterin und übernahm 1999 den Familienbetrieb, in den Alexandra im Jahr 2014 einstieg und seither für den kaufmännischen Bereich zuständig ist.

Stolz auf die vierte Generation

Dieter Stickel ist stolz auf seine Töchter, die mit Liebe und Kreativität den Familienbetrieb in die Zukunft führen und sich – ganz in seinem Sinne – der Qualität und Regionalität verschrieben haben. Tanja Stickel als Konditormeisterin hat eine große Leidenschaft für die traditionelle Handwerkskunst, liebt die Handarbeit und tüftelt mit Begeisterung neue Kreationen aus.

Ganz der Papa, könnte man über Tanja sagen, denn Dieter Stickel hatte ebenfalls immer ein Faible für Neukreationen. Als Paradebeispiel seiner Anfangsjahre in Konstanz nennt er sein Vollkornbrot, worauf er heute noch stolz ist: „Bei der Brotprüfung wurde es gleich mit der Goldmedaille ausgezeichnet.“ Sofort kommt er auf Brezeln zu sprechen. „Sie waren schon immer mein Hobby“, schmunzelt er und erzählt: „Als ich begonnen habe, gab es in Konstanz nur badische Brezeln. Sie wurden nicht geschnitten, sondern nur in Lauge getaucht und mit Salz bestreut.“ Die württembergische Variante, die Brezeln anzuschneiden, habe er in Konstanz eingeführt, wobei er bemerkt: „Mittlerweile sind sie selbstverständlich.“

Spiel, Spaß und Genuss

Dann sind da noch die Dreikönigskuchen zu erwähnen, die Dieter Stickel während seiner Zeit in der Schweiz kennengelernt hat. „Ich war der erste in Konstanz, der Dreikönigskuchen gebacken hat“, stellt er fest. Sofort weckt er dabei bei seinen Töchtern Kindheitserinnerungen. „Es wurde damals immer ein Plastikkönig eingebacken. Wer den ergattern hat, durfte dann den ganzen Tag lang die goldene Krone tragen, die es dazu gab. Die Plastikkönige sind mittlerweile allerdings verboten“, berichtet sie. Ist es damit vorbei mit Spiel, Spaß und Nascherei? Jeder, der Tanja Stickel kennt, weiß, dass sie sich eine kreative Lösung einfallen lässt, die in diesem Fall lautet: „Kandierte Kirsche. Sie fällt sofort auf, weil sie so schön rot ist“, merkt Tanja Stickel an. Natürlich könnte jeder Fachmann es bei den üblichen Dreikönigskuchen – Hefeteig mit und ohne Rosinen – belassen. Nicht aber Tanja Stickel, die zusätzliche Variationen erfunden hat, nämlich mit unterschiedlichen Füllungen, wie beispielsweise Nuss oder Quark.

Immer neue Ideen

Alexandra Stickel ist stolz auf ihre Schwester und schwärmt unablässig von Tanjas Ideen und vor allem von der köstlichen Umsetzung. „Das Fitness-Quarkbrot waren eigentlich nur mal saisonal für den Frühling geplant. Wir haben es heute noch ganzjährig, weil unsere Kunden es so schätzen“, gibt Alexandra Stickel ein Beispiel von vielen. Tanja Stickel ist glücklich, dass sie sich ganz dem Handwerk hingeben kann und Alexandra sich um den kaufmännischen Bereich und die stetig wachsenden bürokratischen Anforderungen kümmert. „Konditormeisterin und Bankkauffrau: die ideale Kombination“, stellt Dieter Stickel fest und dabei schwingt großer Stolz auf seine engagierten Töchter mit, die perfekt harmonieren und sich ergänzen. „Das i-Tüpfelchen ist unser Papa, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht“, sagt Alexandra Stickel und Tanja Stickel ergänzt: „Und unsere Mitarbeiter. In der Backstube sind alles gelernte Bäcker plus ein Auszubildender.“ Insgesamt beschäftigt der Familienbetrieb 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit, die sich so einbringen, als wäre es ihre eigene Bäckerei. „Die Mitarbeiter halten zusammen und stehen füreinander ein“, berichtet Alexandra Stickel. „Wenn ich ins Büro komme und jemand ist plötzlich krank geworden, dann hat das Team das meist schon unter sich organisiert.“ Wo gibt es so etwas? Bei einem gut funktionierenden Familienbetrieb, wie der Bäckerei Stickel. Dass solche Traditionsbetriebe heute schon beinahe Seltenheitswert haben, wird deutlich, wenn Dieter Stickel noch einmal in die Vergangenheit zurückblickt: „Anfang der 1970er Jahre waren es 42 backende Betriebe in der Innung Konstanz.“

Auf die 120-jährige Familien-Bäckerei-Tradition sind alle Beteiligten stolz. „Wir hätten gerne mit unseren Kunden ein großes Fest gefeiert“, sagt Alexandra Stickel. Aber aufgrund der Pandemie hat die Familie von dem Freudenfest Abstand nehmen müssen. Sie hat aber einen Weg gefunden, wie sie sich auf andere Weise bei den Kunden bedanken kann. Und eines steht schon fest: Das 125-jährige Bestehen wird im Jahr 2026 gebührend gefeiert.