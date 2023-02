100 + 1 Jahr Narrengesellschaft Oberuhldingen (NGO) wurden am Wochenende gefeiert. Nach einer Party am Freitagabend war der Umzug am Sonntagnachmittag der Höhepunkt der Feierlichkeiten. Beim Zunftmeisterempfang war neben den teilnehmenden Gruppen fast das gesamte Präsidium des Alemannischen Narrenrings (ANR) anwesend, zu dessen Gründungsmitgliedern die NGO gehört.

Inhalt des Phrasenschweins wird gespendet

Präsident Andreas Großhardt hatte bei der Begrüßung ein närrisches Phrasenschwein dabei, das im Laufe des Empfangs gefüllt wurde. „Der Inhalt wird gespendet“, versprach er.

Bürgermeister Dominik Männle (links) überreicht Andreas Großhardt einen Scheck. | Bild: Jäckle, Reiner

Bürgermeister leert Gemeindekasse für Narren

Nicht gespendet werden muss der Scheck, den Bürgermeister Dominik Männle dabei hatte, auch wenn er sagte, dass nun die Gemeindekasse leer sei und er hoffe, dass er noch etwas finde bis zum Rathaussturm. Diesbezüglich versprach die Narrengemeinschaft Hasle-Maale aus Stetten Unterstützung und sagte dem Schultes zu, bei sich nachzufragen, ob es zwei Kisten Bier und zwei Kartons Wein gebe, die sie dann vorbeibringen wollen.

Der Präsident der Narrengesellschaft Oberuhldingen, Andreas Großhardt (links), erhält beim Zunftmeisterempfang den Wappenorden von Markus Stark, Präsident und Narrenmeister des Alemannischen Narrenrings. | Bild: Jäckle, Reiner

Wappenorden für Andreas Großhardt

Andreas Großhardt wurde überrascht und erhielt aus den Händen des Präsidenten und Narrenmeisters des ANR, Markus Stark, den Wappenorden des Verbandes. Doch auch der NGO-Präsident hatte eine Überraschung parat: Er selbst war 17 Jahre lang Narrenmutter und wurde von nicht wenigen als „schönste Narrenmutter überhaupt“ bezeichnet.

NGO-Präsident Andreas Großhardt (rechts) überrascht Kurt Wörner, Narrenmutter des Narrenvereins Hugeloh aus Leimbach, mit einem Make-up. Den Lippenstift trägt er gleich selbst auf. | Bild: Jäckle, Reiner

Daher organisierte er für Kurt Wörner, den langjährigen Oberzunftmeister der Region Bodensee im ANR und jetzige Narrenmutter im Narrenverein Hugeloh Leimbach, ein Make-up, weil dieser bislang sehr „schlicht im Gesicht“ sei. Den Lippenstift trug Andreas Großhardt selbst auf. Nachdem sich die Narren gestärkt hatten, ging es bei regnerischem Wetter auf die Straße zum Jubiläumsumzug durch Oberuhldingen.