Unter dem Motto „Überlingen tanzt“ haben am Freitag zwölf Kneipen und Lokale ihre Türen geöffnet. Wo sonst gemütlich Kaffee getrunken oder mexikanisch gegessen wird, legten an diesem Abend verschiedene DJs Musik auf, die von Schlager bis Techno reichte. Während von 21 bis 2 Uhr getanzt und gefeiert wurde, waren auch die Überlinger Straßen und Gassen gefüllt mit gut gelaunten Menschen aller Altersklassen.

Die Veranstaltung Zum zweiten Mal fand dieses Jahr die Überlinger Musiknacht statt. Mit der Zahlung eines einmaligen Eintritts konnten Besucher in allen teilnehmenden Lokalitäten feiern. Mitgemacht haben: Münster Cafébar, Galgenhölze, Freie Kunstakademie, Roberts Winery, Anusch‘s Pub, Goodways Coffee, Weinstein, Guten Taco, Rathauscafé, Vinogreth, Schneiger und Inside Havanna. Der Eintrittspreis lag im Vorverkauf bei 8 bis 10 Euro, an der Abendkasse bei 13 Euro. Laut der Instagramseite des Organisators Nighttain war die Veranstaltung ausverkauft.

Überlingen „Überlingen tanzt“: Bilder der Musiknacht – Teil 1 Das könnte Sie auch interessieren

Von Beginn an großer Andrang in den Kneipen

Im „Café & Wein im Rathaus“ an der Hofstatt legt DJ Magge unter dem Motto „Oldies but Goldies“ auf. Bereits kurz nach Beginn der Veranstaltung ist das Rathauscafé voll. „Ich bin spontan hier“, erzählte Claudia Munk. Die 53-Jährige ist mit ihrer Freundin Bozena Graubach unterwegs. Außerhalb der Tanznacht seien sie abends gerne in der Vinogreth. „Aber heute bin ich willig, überall hinzugehen“, scherzt sie.

Bozena Graubach (links) und Claudia Munk (rechts) sind mit ihrer Freundin Mimi Taglang (Mitte) im Rathauscafé an der Hofstatt in die Tanznacht gestartet. | Bild: Katharina Kitt

Die junge Generation freut sich über das Angebot

Einmal an allen zwölf Stationen vorbeischauen: Diesen Plan verfolgt Valentin Kopf. Der 19-jährige Schüler traf vor dem Galgenhölzle auf seine Freundesgruppe. „Wir wollen heute alles mal durchprobieren.“ Er freue sich, dass es nun auch ein Partyangebot gibt, das junge Leute wie ihn anspricht. „Ich finde es gut, dass es in Überlingen jetzt auch was für die Jungen gibt. Es ist einfach schön, wenn was los ist und die Stadt damit auch ein bisschen jünger wird.“

Valentin Kopf findet es schön, dass für „Überlingen tanzt“ alle seine Freunde zusammenkommen. Er ist an diesem Abend mit mehr als 30 Leuten unterwegs. | Bild: Katharina Kitt

Tanznacht lässt Fastnachtsgefühl aufkommen

Auch Nikolas Widmer findet die Tanznacht ein gelungenes Angebot für die jungen Menschen aus Überlingen: „Es ist toll, dass das auch etwas für die Jugend ist“, sagt der 20-Jährige. „Deshalb ist es für mich auch wichtig, hier zu sein. Ich finde, das muss man unterstützen, damit es das in der Zukunft öfter gibt.“ Er selbst sei oft im „Galgen“ und freue sich darauf, im Rahmen der Musiknacht auch an anderen Orten zu feiern. „Es ist auch eine gute Möglichkeit, die Überlinger Gastronomie zu unterstützen.“

Überlingen „Überlingen tanzt“: Bilder der Musiknacht – Teil 2 Das könnte Sie auch interessieren

Dass die Stadt an diesem Abend voll war, überrascht Nikolas Widmer nicht. Er vermutet, dass gerade das Angebot der verschiedenen Musikstile von Oldies bis Techno bei der jungen Generation punkten würde. „Durch dieses Angebot fühlt es sich in Überlingen heute ein bisschen an wie in einer Großstadt. Ich denke, dass fehlt vielen öfter mal.“

Nikolas Widmer arbeitet auf Festen oft im Rettungsdienst. „Überlingen tanzt“ will er aber lieber privat erleben. | Bild: Katharina Kitt

Aus Sicht des jungen Mannes könnte es einen weiteren Grund für den Erfolg der Veranstaltung geben: „Es ist ein bisschen wie an Fastnacht. Man kann überall rein und alle sind total freundlich. So was sollte öfter sein.“

Überlingen „Überlingen tanzt“: Bilder der Musiknacht – Teil 2 Das könnte Sie auch interessieren

Junge Menschen wünschen sich Fortsetzung

Wie Kopf und Widmer sieht auch Maximilian Neupert in „Überlingen tanzt“ eine Chance, jungen Menschen ein Angebot zu schaffen. „Ich war auch bei der ersten Nacht dabei und finde die Idee gut“, erzählt der 30-Jährige. Auch er probiert sich an diesem Abend durch die Lokalitäten und wünscht sich, dass Veranstaltungen wie die Tanznacht regelmäßig stattfinden. „Vierteljährlich wäre gut, aber man will ja auch nicht zu viel verlangen.“