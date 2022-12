Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau auf der katholischen und Bezirkskantor Thomas Rink auf der evangelischen Seite sind sich einig: Die Kirchenbänke werden in den Weihnachtstagen gut gefüllt sein. Freilich bedarf es dazu aber auch gehöriger Anstrengungen. Und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind noch nicht vollends überwunden.

Rink hat sich zwar mit Hartnäckigkeit und Improvisationskunst über die Zeit der Beschränkungen hinwegkämpfen können, aber Spuren hat die Pandemie allemal hinterlassen. So sind die Mitglieder seines Kinderchors vorerst in alle Winde verstreut. Die übrigen Ensembles aber, der Chorus Laetitia als Gemeindechor sowie die unter dem Namen Heinrich Schütz musizierenden Instrumental- und Vokalensembles, sind seit Mai wieder aktiv. Dass Rink keineswegs Trauergesänge anstimmt, liegt auch an seiner repräsentativen neuen Orgel in der Auferstehungskirche, deren Kosten 500 000 Euro betragen und zu einem hohen Anteil mit Spenden finanziert werden konnte.

Münsterkantorin Melanie Jäger-Waldau mit ihrem Münsterchor beim Einsingen für die Weihnachtsprogramme. | Bild: Hartmut Ferenschild

Freilich sieht er, dass sein Wirkungskreis sich auf ein katholisch-dominiertes Umfeld beschränkt. Dort fühle er sich „fast wie in einer Diaspora“, wo es nicht immer gelinge, mit musikalischen Angeboten über das „evangelische Biotop“ hinaus ein breiteres Publikum zu erreichen. Die ökumenische Zusammenarbeit im kirchenmusikalischen Überlingen hält er für „verbesserbar“. Trotz eines engagierten Fördervereins seien kostenträchtige Aktionen kaum zu machen. Im nächsten Jahr soll aber das Überlinger Barockfestival seine zweite Auflage erleben. Auch die zweiwöchigen Vespermusiken, die regelmäßig Musikinteressierte in die Kirche locken, werden fortgeschrieben. Denn: „Lebendige Gemeinden gibt es nur mit Kirchenmusik!“

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Weihnachtsmusik am 24. Dezember, also die Christvesper und am späten Abend die Feier der Christmesse. Da erwartet Thomas Rink ein volles Gotteshaus. Er hat aber den Anspruch, zu diesem Anlass auch Menschen außerhalb der „ausgetretenen musikalischen Pfade“ zu erreichen, wie er sagt.

Wie Rink schaut auch seine Kollegin Melanie Jäger-Waldau mit wenig Vergnügen auf die letzten beiden Jahre zurück. Mit Online-Proben hat sie versucht, die Chorstimmen in Gang und bei der Stange zu halten. Im Herbst 2021 konnte ein aufführungsreifes Weihnachtsoratorium coronabedingt nicht stattfinden. Eher enttäuschend auch waren die Besucherzahlen der Orgelveranstaltungen. Der Rückgang der Kirchenbesucher macht sich auch bei der Musik im Münster bemerkbar. Trotz allem hätten der Münsterchor, der Kammerchor, das Vokalensemble und die Jugendkantorei die bisherige Pandemie überstanden. Anders als Kollege Rink hat die Kirchenmusikdirektorin die finanziellen Mittel zur Verfügung, sich für größere Aufführungen ein professionelles Orchester und arrivierte Solisten von außen einzukaufen. Teil solcher Projekte zu sein bedeute für die Laiensänger der Kantorei einen besonderen Reiz.

Der Monat Dezember ist für Jäger-Waldau eine anstrengende Zeit. Kaum war im November das Mozart-Requiem verklungen, da galt es, das anstehende Nikolaus-Patrozinium musikalisch gehörig zu ummanteln. Je 80 Kindern und Jugendlichen in drei Andachten waren die Rollen zuzuweisen, für die Kantorin ein „erfüllendes“ Erlebnis, wie Jäger-Waldau selber sagt. Und zwei Wochen darauf sind nun für das Weihnachtsfest die musikalischen Gewänder vorzubereiten, nämlich für die Christmette an Heiligabend und den Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag. Nicht zu vergessen: Anfang Januar findet die große Sternsinger-Aktion statt, für die dreißig Kinder einzuteilen und mit Liedern auszustatten sind. Jäger-Waldau vermeidet das Wort „Stress“, aber die Mühen dieser Wochen sind ihr im Gespräch doch anzumerken, ebenso aber die Freude auf den Urlaub, der anschließend winkt.