Überlingen

Zwischen Tradition und Modernisierung: Wie das Bad-Hotel weiter von der Geschichte des Heilbads Überlingen zeugt

Für mehrere Monate ruhte der Betrieb im Bad-Hotel in Überlingen völlig – und das lag nicht nur an Corona. Mit Beginn des jüngsten Lockdowns wurde mit umfangreichen Modernisierungs- und Umbauarbeiten begonnen. Besonders viel tut sich in der Villa Seeburg.