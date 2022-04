Zu einem Diebstahl in Kombination mit Körperverletzung ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen. Unbekannte Täter sollen kurz nach Mitternacht an einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Maurus-Betz-Straße geklingelt haben. Wie die Polizei mitteilt, forderten die Täter von einem 57-jährigen Bewohner Bargeld.

Als der Mann ihnen kein Geld aushändigte, schlug ihm einer der Täter ins Gesicht. Daraufhin stürzte der 57-Jährige zu Boden, wo ihm einer der Eindringlinge den Geldbeutel wegnahm und daraus Bargeld in Höhe von mehreren 100 Euro entwendete. Danach verließen die Täter das Haus.

Ermittlungen dauern an – Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt nun wegen Verdacht eines Raubdelikts gegen die beiden unbekannten Täter, die bisher nicht aufgespürt werden konnten. Einer der Männer soll etwa 1,80 Meter groß und kräftig gewesen sein, zwischen 30 und 55 Jahre alt. Er hatte blonde Haare, war dunkel gekleidet und trug einen zusammengeklappten Roller unter dem Arm.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 07541/7010