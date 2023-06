Überlingen vor 50 Minuten

Zwei Jugendliche betreten Eisenbahntunnel – jetzt ermittelt die Bundespolizei

Zeugen meldeten der Polizei am Freitagnachmittag zwei Personen, die verbotenerweise in den Eisenbahntunnel am Bahnhof in Richtung Friedrichshafen gelaufen seien.