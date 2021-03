Es ist ein nicht alltägliches Hörerlebnis, das die Klangkünstlerinnen geschaffen haben. Die Owinger Musikerin Claire-Marie Dreiseitl und die Mainzer Kuratorin Annika Wehrle sprechen von „einer Art Reise von der Seeoberfläche zum Grund“.

Der musikalisch-poetische Tauchgang reiche hinab „von dem Äußerlichen und Alltäglichen zu etwas ganz Innerem bis zur Tiefe der Seele“. In exponierter Lage am Rande des Uferparks gleich neben der Silvesterkapelle in einem Mini-Haus am Bodenseeufer wird das Klangspiel nach Eröffnung der LGS zu erleben sein.

Klänge, Poesie und Legenden rund um den Bodensee

Damit es ein besonderes Erlebnis wird, haben die beiden Künstlerinnen Klänge, Poesie und Legenden rund um den Bodensee eingefangen. Jeweils kleine Details davon sind gepaart mit Musik und eigenen Worten zu einer mehrschichtigen Komposition zusammengeflossen. Komponiert haben Wehrle und Dreiseitl „aus einem Bedürfnis nach einem guten Rhythmus heraus“.

Zu Beginn haben die Beiden Interviews geführt mit Fischern und Tauchern. „Ein Jahr lang war ich mit einem Aufnahmegerät unterwegs und habe Klänge gesammelt“, erzählt Dreiseitl bei einem Videochat. Ihr erklärtes Ziel sei es gewesen, herauszufinden, „wie die Gegend klingt“.

Oberhalb und unterhalb der Wasseroberfläche unterwegs

Viele Nuancen von Geräuschen sind dabei herausgekommen – oberhalb wie unterhalb der Wasseroberfläche. Die Geräuschsammlung enthält nicht nur schöne Tone. Es sind ebenso vorbei ratternde Züge zu hören oder aneinander schlagende Segelstangen.

Wer steckt hinter der Klanginstallation? Projekte außerhalb des Konzertsaals sind die Leidenschaft von Claire-Marie Dreiseitl Claire-Marie Dreiseitl lebt mit Familie in Owingen. Sie studierte an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Ihre besondere Liebe gehört Projekten, die nicht im klassischen Konzertsaal stattfinden. So zum Beispiel bei einem zeitgenössischen Konzert mit eigenen Kompositionen und Interpretationen der Studierenden der Folkwang Universität der Künste Essen in der Zeche Zollverein Gelsenkirchen, bei dem die alten, stillgelegten Industrieräumen und Betontrichter als Klangkörper dienten. Ein weiteres Beispiel für diese ortsspezifische Arbeitsweise ist die Performance Colour Motion in der Kapuzinerkirche in Überlingen 2013. Gemeinsam mit Andres Bosshard und zwei weiteren Sängerinnen entwickelte sie 2013 eine Wagner-Performance rund um das Wagner-Haus in Luzern. Live-Gesang und elektronische Klänge, die im Vorfeld von den Künstlern konzipiert, aufgenommen und bearbeitet worden waren, ergaben ein vielschichtiges Gesamtkunstwerk. In Kooperation mit Künstlern aus Havanna, Kuba entwickelte sie 2015 das Audiowerk Lustitia im alten, verlassenen Gerichtsgebäude Wiesbaden. Zu hören sind Texte, die von Häftlingen in die Wände der Gefängniszellen geritzt wurden. In der Überlagerung von teils sphärischen, teils dramatisch gesteigerten Klängen entspann sich daraus ein eindrucksvoller Klangteppich. Nach seiner Uraufführung wurde es mehrfach im Rahmen der Havanna Biennial aufgeführt. Annika Wehrle gestaltet Stadtraumprojekte, Hörgänge und Klanginstallationen Annika Wehrle (geboren 1982 in Tübingen) ist Kuratorin, Klangforscherin und Projektkoordinatorin für interdisziplinäre Stadtraumprojekte, Hörgänge und Klanginstallationen. Seit 2009 ist die studierte Theaterwissenschaftlerin hauptberuflich Dozentin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, wo sie auch studierte. 2015 erschien ihr Buch Passagenräume. Grenzverläufe alltäglicher und performativer Praxis im Theater der Gegenwart im Transcript-Verlag. Neben den beruflichen Tätigkeiten singt die Sopranistin im Sextett Vocalconsort Mainz. Sie absolvierte die Chormentorenausbildung des Landes Baden-Württemberg sowie die Chorakademie am Collegium Musicum der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, in deren Rahmen sie an zahlreichen Projekten der Europa Chor Akademie teilnahm. Konzertreisen unter dem Dirigat von Sylvain Cambrelain, Krzysztof Penderecki und Helmuth Rilling führten nach Luxemburg, Italien und China. Team bewegt sich an Schnittstelle zwischen Kunst und Gesellschaft Als Team und in Einzelarbeiten bewegen sich die beiden Künstlerinnen in Konzerten, Klanginstallationen und Stadtraumprojekten an der Schnittstelle zwischen Kunst und Gesellschaft. Die Installation „Vom Grunde“ ist in Zusammenarbeit mit dem Audiodesigner Leander Bauer entstanden. Damian Dreiseitl zeichnet für die technische Installation zum Beispiel des Soundsystems verantwortlich.

Mit der Historie von dem Entstehen des Bodensees sowie den Örtlichkeiten ringsherum haben sich Dreiseitl und ihre Mainzer Kollegin ebenfalls beschäftigt. Und auch hier wollten sie historisch dunkle Seiten nicht ausklammern. Allerdings haben die Klang-Komponistinnen sich entschieden, die Geschichte der von KZ-Zwangsarbeitern erbauten Stollenanlage im Überlinger Ortsteil Goldbach nicht plakativ zu erzählen.

KZ-Geschichte findet in „dramatischer Zuspitzung“ Anklang

Vielmehr haben sie ein „Klangbild mit dramatischer Zuspitzung“ entwickelt. Dabei kommen unter anderem die klappernden Segelstangen zum Tragen, genauso wie Kratzgeräusche der Güterloren im Stolleninneren oder bedrohliche Karbatschenklänge. Das Bild endet doch noch mit einem Wort. „Es ist „Magnesit“, der damalige Deckname für den Stollenbau.

Spielzeiten während der Landesgartenschau Die Audioexpedition in die Tiefen des Bodensees ist nach Eröffnung der Landesgartenschau täglich während der Öffnungszeiten im „mü_see_haus“ zu erleben. Beginn ist immer zur vollen und halben Stunde.

Reichhaltig recherchiert haben Wehrle und Dreiseitl auch in Literatur und Musik. So versprechen sie beispielsweise eine Begegnung mit dem „Nebelmännle vom Bodensee“, mit Dichtkunst der Schriftstellerin Annette von Droste-Hülshoff und Musikstücken der heiligen Hildegard von Bingen. Für Letztere haben sie zusammen gearbeitet mit dem regionalen Trio BlanscheFlur. Als Nebelmännle-Stimme erklingt eine Männerstimme des Vokalconsort Mainz.

Ihre Musikerkolleginnen von BlancheFlur haben Claire Marie-Dreiseitl beim Singen von Liedgut der Hildegard von Bingen in der Silvesterkapelle tatkräftig unterstützt. Von links: Christine Kallenberg, Claire-Marie Dreiseitl und Sarah Kellog. | Bild: Annika Wehrle

Der Audiodesigner Leander Bauer zeichnet für den tontechnischen Feinschnitt verantwortlich, Damian Dreiseitl für das Installieren des Soundsystems. Geführt wird der Tauchgang zu den Seetiefen von Annika Wehrle, die den jeweiligen Hörer abholt in der idyllischen Lage des „mü_see_haus“ mit Blick auf den See, und ihn wieder zurück geleitet. In Gesang-und Sprechgesang-Einlagen erklingt die Stimme von Claire-Marie Dreiseitl.

Wechselspiel zwischen Machen und Entstehen lassen

Es sei faszinierend gewesen, aus der reichhaltigen Auswahl an Gesammeltem eine Gesamtkomposition zusammenzustellen, meinen Wehrle und Dreiseitl unisono. Den Kompositionsprozess beschreiben sie als „Wechselspiel zwischen Machen und Entstehen lassen“. Dabei seien beinahe wie zufällig hörbare, „kleine Perlen“ entstanden.

Die gesamte Audioexpedition „Vom Grunde“ dauert rund zwanzig Minuten. Das gesammelte Material reicht weit darüber hinaus. „Wir brauchten die Fülle, um zur Essenz zu kommen“, zeigt sich Wehrle überzeugt.