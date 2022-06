Zwei unbekannte Bettlerinnen haben am Donnerstag die Hilfsbereitschaft eines 75-jährigen Mannes ausgenutzt und ihn um mehrere hundert Euro betrogen. Wie die Polizei berichtet, sprachen die beiden Frauen im Alter von etwa 50 und 30 Jahren gegen 16.15 Uhr den Mann vor einer Bank in der Fußgängerzone von Überlingen an. Sie gaukelten dem Mann eine Notsituation vor, ihr Kind sei angeblich schwer krank und sie bräuchten Geld.

Frauen lassen nach erster Spende nicht locker

Nachdem der 75-Jährige den beiden Frauen mehrere hundert Euro gegeben hatte, forderten sie durch aggressives Betteln weiteres Geld, woraufhin der Mann erneut in der Bank Geld abhob. Auch damit noch nicht zufrieden, setzten die Bettlerinnen den Mann weiter erheblich unter Druck, sodass der 75-Jährige ein weiteres Mal den Bankschalter aufsuchte, um Geld abzuheben.

Bankangestellte informiert Mann über Betrugsmasche

Eine Angestellte der Bank wurde jedoch aufmerksam und informierte den Mann über die Betrugsmasche. Die beiden Bettlerinnen hatten in der Zwischenzeit mit einem hohen dreistelligen Euro-Betrag das Weite gesucht. Die Polizei Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Bettelbetrugs eingeleitet und nimmt Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen unter Telefon 07551/8040 entgegen.

Die etwa 50-Jährige wird als ungepflegt, jedoch ordentlich gekleidet beschrieben. Sie hatte die Haare zum Zopf gebunden, trug eine dunkle Bluse oder einen Blazer, ein helles Hemd oder T-Shirt, einen dunklen Rock und helle Schuhe. Sie hatte eine beigefarbene große Handtasche sowie eine weiße Einkaufstüte bei sich. Ihre etwa 30 Jahre alte Begleitung wird als mutmaßlich osteuropäischen Ursprungs beschrieben und hatte dunkle Haare.

Aggressives Betteln wird strafrechtlich verfolgt

Die Polizei Ravensburg warnt vor dieser Masche und rät zu einem gesunden Maß an Misstrauen. Passanten sollten sich nicht von der scheinbaren Hilfsbedürftigkeit und dem emotionalen Auftreten von Bettlern unter Druck setzen lassen. Aggressives Betteln sei nicht erlaubt und werde konsequent strafrechtlich verfolgt.