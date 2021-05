Vier Einsätze an einem Nachmittag: Für die Freiwillige Feuerwehr Überlingen gab es am Samstag einiges zu tun. Zunächst wurden die Einsatzkräfte gegen 14.30 Uhr wegen eines Zimmerbrandes in einem Mehrfamilienhaus im Primelweg alarmiert. Das gibt die Feuerwehr in einer Mitteilung bekannt.

Erster Einsatz: Eine Wohnung in Mehrfamilienhaus im Primelweg brennt

Als die ersten Helfer der Überlinger Wehr vor Ort waren, quoll bereits dichter Rauch aus der betroffenen Wohnung im ersten Stock des Hauses. „Umgehend wurde ein massiver Löschangriff mit einem Trupp unter schwerem Atemschutz eingeleitet“, erklärt Daniel Dillmann von der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen. So konnte der Brand schnell kontrolliert und schließlich gelöscht werden.

Zeitgleich zur Brandbekämpfung sei das sechsstöckige Mehrfamilienhaus von weiteren Einsatztrupps nach Menschen abgesucht worden. Wie später bekannt wurde, konnten sich einige Bewohner im Haus noch vor dem Einsatz der Feuerwehr eigenständig in Sicherheit bringen. „Sie wurden durch die Schnelleinsatzgruppe des Deutschen Roten Kreuzes betreut“, berichtet Dillmann.

Die 81-jährige Bewohnerin der betroffenen Brandwohnung wurde von zwei Frauen aus der Wohnung geholt. Sowohl die Bewohnerin als auch ihre beiden Retterinnen seien nach Angaben der Polizei wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Zwei Stunden später konnten sie wieder entlassen werden.

Polizei schätzt Schaden in der Brandwohnung auf etwa 120 000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand ersten Ermittlungen zufolge durch einen technischen Defekt an einer Waschmaschine ausgelöst. Die Waschmaschine stand im Bad. Von dort aus habe sich der Brand in den Flur der Wohnung ausgebreitet. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Nach Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 120 000 Euro.

Zweiter Einsatz: Fehlalarm wegen Flexarbeiten in der Nußdorfer Straße

Schon kurze Zeit, nachdem der Einsatz im Primelweg beendet war, wurde die Überlinger Wehr erneut alarmiert, diesmal wegen eines Brandes in einem Lager eines Unternehmens in der Nußdorfer Straße. „Nach der Erkundung vor Ort konnten Flexarbeiten als Ursache ausgemacht werden“, sagt Daniel Dillmann. Ein Eingreifen der Feuerwehr sei deswegen nicht nötig gewesen.

Dritter Einsatz: Eine Hecke in der Straße Im Amann brennt

Wegen eines Heckenbrandes in der Straße Im Amann wurde die Feuerwehr kurze Zeit später gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, sei der Brand bereits von Anwohnern mit mehreren Feuerlöschern eingedämmt worden. „Seitens der Feuerwehr waren lediglich einige Nachlöscharbeiten erforderlich“, berichtet Daniel Dillmann.

Dritter Einsatz am Samstagnachmittag: Die Freiwillige Feuerwehr Überlingen rückt wegen einem Heckenbrand in der Straße Im Amann aus. | Bild: Freiwillige Feuerwehr Überlingen

Die Hecke sei außerdem mithilfe einer Wärmekamera auf mögliche Glutnester abgesucht worden. Dillmann betont: „Durch das schnelle Eingreifen der Anwohner konnte ein größerer Schaden verhindert werden.“

Vierter Einsatz: Fehlalarm wegen vermeintlicher Ölspur in der Rengoldshauser Straße

Ein weiterer Alarm erreichte die Wehr gegen 18 Uhr: Eine vermeintliche Ölspur in der Rengoldshauser Straße musste durch die Einsatzkräfte gebunden werden. „Nach der Erkundung vor Ort konnte jedoch keine Ölspur festgestellt werden, sodass dieser Einsatz bereits nach kurzer Zeit wieder beendet werden konnte“, sagt Dillmann abschließend.