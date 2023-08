Bello schläft. Sein Knochen liegt gut sichtbar neben ihm. Leise schält sich die elfjährige Dunja aus dem Kreis ihrer Freunde, um das gute Stück zu stibizen. Als sie sich über Umwege auf ihren Platz zurückbegeben hat, brüllen alle Kinder im Chor: „Bello, Bello, dein Knochen ist weg!“ Aaden, der die Rolle des Hundes innehat, bemüht sich nun, den Dieb aufzuspüren: Mehrere Kinder bellt er an, doch Dunja war einfach zu geschickt. Was ein Klassiker im Kindergarten ist, machte bei der Kinderferienbetreuung des Familientreffs Kunkelhaus auch den Älteren noch Spaß. Neben den Gruppenspielen im Morgenkreis hatte sich das Betreuerteam ein abwechslungsreiches Programm überlegt.

Programm bietet viel Abwechslung

„Gestern haben wir Trommeln gemacht, heute batiken wir“, berichtet Sophie Heuser. Die 18-Jährige ist bereits das fünfte Mal als Betreuerin beim Ferienprogramm dabei, ihre Mutter ist Teil des Organisationsteams. „Als mein kleiner Bruder hier in der Betreuung war, kam ich mit“, erinnert sich die Schülerin. Von den Kindern wurde sie als Aufsichtsperson gesehen. „Und im nächsten Jahr wurde ich dann auch bezahlt“, erklärt sie schmunzelnd. Inzwischen freue sie sich besonders, die „Wiederholungstäter“ jedes Jahr wiederzusehen.

Eine davon ist die zwölfjährige Mila. Ihr gefallen die verschiedenen Angebote, doch sie freut sich auch jeden Morgen auf das Bällebad und die Turnhalle. Die elfjährige Dunja ist ihre Cousine und ebenfalls nicht nur auf Elternwunsch hier. Was sie an der Kinderferienbetreuung reizt? „Dass wir jeden Tag aussuchen dürfen, was wir machen.“ Bei der Frage nach der bisher besten Aktion muss sie lange überlegen. „Die Gipsschalen“, sagt sie dann und erklärt den Weg vom beklebten Ballon bis zum Kunstwerk.

Doch auch die Eltern schätzen das Betreuungsangebot in den Schulferien. Thomas Lommée lebt eigentlich in Brüssel, doch die Sommerferien verbringt er mit der Familie jedes Jahr in Überlingen. „Meine Frau stammt aus Burladingen, doch die Familie hat hier eine Ferienwohnung“, erzählt er. Vor zehn Jahren nahmen sie die Kinderferienbetreuung das erste Mal in Anspruch und blieben dabei: „Wir können morgens arbeiten und die Kinder gehen ganz gern.“

Erziehermangel trifft auch Verein

Die gesamten drei Wochen ist auch Hannah Wrede mit Freude dabei, jedoch im Betreuerteam. Die 18-Jährige besucht ein sozialpädagogisches Gymnasium und könnte sich wie auch Sophie Heuser einen Job im sozialen Bereich vorstellen. „Ich finde die Arbeit mit Kindern sehr bereichernd“, sagt sie. „Es ist herausfordernd, aber man kann viel lernen.“ Anders als in den ersten beiden Wochen bestritten beide mit zwei weiteren Praktikantinnen die letzte Woche ohne ausgebildete Fachkräfte. Gisela Mayer vom Organisationsteam nennt den Grund: „Es wird immer schwieriger, Personal zu finden.“ Da man in der dritten Woche einen Betreuungsschlüssel von eins zu vier habe, sei das vertretbar.

Zum allgemeinen Fachkräftemangel kommt für den Familientreff Kunkelhaus als Veranstalter die Schwierigkeit hinzu, dass viele Erzieherschulen kein verpflichtendes Praktikum mehr im Programm haben. „Dadurch müssen wir mit dem Gehalt nach oben gehen“, erläutert die ehrenamtliche Organisatorin. Außerdem würden seit der Corona-Pandemie weniger Kinder als zuvor angemeldet: „Das lohnt sich deshalb fast nicht mehr, denn der Aufwand bleibt der gleiche.“ Deshalb hofft Gisela Mayer, dass die Stadt Überlingen in die Bresche springt und mit einem Zuschuss verhindert, dass der Verein durch sein Betreuungsangebot Verluste macht. „Mit weniger Kindern und höheren Gehältern trägt es sich nicht mehr“, bilanziert sie.

Für die Kinder wäre es schade, würde es die Kinderferienbetreuung nicht mehr geben. Während sie sich beim Batiken darauf konzentrieren, die T-Shirt-Zipfel in die richtigen Farbschüsseln zu tauchen, planen sie schon den letzten Tag: „Wollen wir alle das T-Shirt am Freitag anziehen?“, schlägt eines der Kinder vor. „Das wär‘ cool“, schallt es als Antwort zurück.