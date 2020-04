Im Zuge einer Fahrscheinkontrolle soll es am 29. April in einer Regionalbahn auf dem Weg von Radolfzell nach Überlingen zu einer Körperverletzung gekommen sein. Ein Mann nutzte den Zug, ohne sich zuvor den notwendigen Fahrschein gekauft zu haben, berichtet die Bundespolizei in einem Pressetext. Bei der Kontrolle durch eine Zugbegleiterin soll es dann zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen sein, in Folge derer die Zugbegleiterin dem Fahrgast ins Gesicht geschlagen haben soll. Der genaue Hergang des Vorfalls ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Konstanz.