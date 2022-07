von Eva-Maria Bast

Wenn die Jugendleiterin des Zirkus Faustino, Moana Overhoff, jeden Donnerstag mit den rund 40 Jugendlichen trainiert, die in der Turnhalle der Freien Waldorfschule Saltos schlagen, Tuchakrobatik machen oder jonglieren, dann fühlt sie sich stets ein wenig in ihre eigene Kindheit und Jugend zurückversetzt. Denn Moana Overhoff war in der dritten Klasse, als sie in den Zirkus Faustino einstieg – heute geht das erst ab der vierten Klasse. Hier lernte sie auch den drei Jahre älteren Benedikt Overhoff kennen – und schwärmte ein wenig für ihn, nicht ahnend, dass sie ihn später einmal heiraten würde. „Er war mein Trainer in Akrobatik“, sagt sie. „Und ich hab ihn immer bewundert.“

Trainerpaar lernte sich im Zirkus kennen

Denn das Charmante an dem Kinder- und Jugend-Zirkuskonzept ist: Wenn aus den Kindern Jugendliche werden, bleiben viele von ihnen trotzdem noch in der Kindergruppe dabei – als Trainer, während sie parallel in der Jugendgruppe trainieren. So war es auch bei Moana und Benedikt Overhoff, deswegen wurde er ihr Trainer. Ein Paar wurden die beiden jedoch erst nach der Schulzeit. Und der Zirkus ist ihnen geblieben: Gemeinsam trainieren sie nun die Nachwuchskünstler und vor zwei Jahren hat Benedikt Overhoff die Gesamtverantwortung für den Faustino übernommen. Nebenher machte sich das Paar als „Duo Blanche“ in Überlingen einen Namen und gründete aufgrund der hohen Nachfrage eine Künstleragentur. Aus Zeitgründen ist das artistische Duo nun aber Geschichte und die Künstleragentur läuft nur noch nebenher.

Benedikt und Moana Overhoff machten sich als „Duo Blanche“ einen Namen. | Bild: Pascal Städeli/Kinder- und Jugendzirkus Faustino

Denn drei Mal die Woche sind die Sporttherapeutin und der Veranstaltungskaufmann mit Zusatz Zirkus- und Theaterpädagoge inzwischen für Faustino im Einsatz. „Und zu Hause, bei jedem Essen, geht es nur drum welche Nummer oder welches Kostüm“, erzählt sie strahlend. Vor allem so kurz vor der Aufführung, für die 30 Jugendliche gerade proben: Am Wochenende 15. und 16. Juli werden sie in einer großen Zirkusshow auf der Bühne der Freien Waldorfschule stehen.

Auftritte und Mitmachen beim Faustino Die Aufführungen Die Aufführungen des Zirkus Faustino finden am Freitag, 15. Juli, 18 Uhr, und Samstag, 16. Juli, 20 Uhr, im Großen Saal der Freien Waldorfschule Überlingen statt. Der Eintritt kostet 9 Euro, Kinder zahlen 7 Euro. Informationen zum Vorverkauf und zur Kartenreservierung unter: www.circus-faustino.de Der Verein Der Kinder- und Jugendzirkus Faustino ist ein gemeinnütziger Verein, der im Jahr 2000 in Überlingen gegründet wurde. Der Zirkus bietet ein breites Spektrum an Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Aktuell trainieren 80 Kinder, 40 Jugendliche und Erwachsene mehrmals die Woche in verschiedenen Zirkusdisziplinen. Der Sommerzirkus Wer mal schnuppern möchte oder in den Sommerferien Langeweile hat, kann sich im Sommerzirkus in der ersten Augustwoche ausprobieren. Nähere Informationen gibt es unter https://www.circus-faustino.de/sommercircus/

Einer der Artisten ist Jannis Sonntag, der seit vier Jahren im Jugendzirkus dabei ist. Für ihn ist es der erste Auftritt in dieser Gruppe – coronabedingt musste länger mit Aufführungen pausiert werden. Im Kinderzirkus hat er aber zuvor schon einige Erfahrungen gesammelt. Aufgeregt? „Nein“, sagt er. „Ich habe einfach nur richtig Lust – und es ist schön, zu sehen, wie sehr wir uns seit dem Kinderzirkus gesteigert haben.“

Jannis Sonntag: „Ich habe einfach nur richtig Lust – und es ist schön, zu sehen, wie sehr wir uns seit dem Kinderzirkus gesteigert haben.“ | Bild: Eva-Maria Bast

Ein alter Hase in Sachen Auftritte im Jugendzirkus ist hingegen Alexa Kanngießer. Die 23-Jährige ist seit der vierten Klasse im Kinder- und Jugendzirkus an Bord und schwärmt: „Es ist die Atmosphäre, die es so besonders macht. Wir sind auch viel auf Conventions, das sind Jonglierfestivals, und haben auch schon in Spanien Zirkus gemacht.“ Zirkus, das bedeute eine riesige Gemeinschaft, „die wie eine zweite Familie ist, nur viel, viel größer“, sagt Alexa Kanngießer und führt aus: „Es gibt ja sehr viele Kinder- und Jugendzirkusse. Und das ist ein mega Gefühl.“

Alexa Kanngießer: „Zirkus, das bedeutet eine riesige Gemeinschaft, die wie eine zweite Familie ist, nur viel, viel größer.“ | Bild: Eva-Maria Bast

Die Aufführung des Zirkus Faustino darf man sich nicht so vorstellen, dass einfach eine Nummer nach der anderen gezeigt wird: Es steckt eine Geschichte als verbindendes Element dahinter und für die hat Moana Overhoff die Initialzündung gegeben: Es geht um Momo. „Ich liebe diese Geschichte von Michael Ende“, sagt die 26-Jährige. „Für mich hat sie auch viel mit der aktuellen Zeit zu tun und als ich sie den Jugendlichen vorgeschlagen habe, waren sie gleich begeistert und wir haben den Stoff zusammen weiterentwickelt. So ist das immer: Man gibt eine Idee rein und dann wächst das.“