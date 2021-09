Überlingen/Hagnau vor 3 Stunden

Zimmer mit Aussicht: Deshalb waren zwei Esel bei Hotelier Horst Müller in Hagnau im Urlaub

Die beiden Esel Sancho und Mitzos machten Ferien bei Horst Müller in Hagnau. Danach liefen Esel-Besitzer Andreas Hertrich und Müller mit den Tieren zurück zu ihrem Wohnort in Überlingen-Andelshofen. Bei einer gemütlichen Rast am Deisendorfer Weiher erzählen die Männer, was es mit den Esel-Kumpeln auf sich hat und was sie sonst so jeden Tag erleben.