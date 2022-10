von Jürgen Baltes

Seit Anfang Oktober steht auf dem Wertstoffhof in der Überlinger Obertorstraße ein knallrotes 200-Liter-Fass – etwas versteckt hinter Altmetall- und Elektroschrottcontainer. „Wer will denn sowas“, ist darauf zu lesen. Gemeint sind die omnipräsenten Zigarettenstummel, die Tag für Tag die Stadt vermüllen. Die sollen künftig in der roten Tonne landen, so die Idee. Und im besten Fall sogar recycelt werden.

Bild: Jürgen Baltes

Bislang keine Lösung für die Stummel

Der Anstoß zur Kippen-Tonne kommt von Paul Knisel. Als Mitglied des Überlinger Verschönerungsvereins ist der 78-Jährige mit weiteren Ehrenamtlichen mittwochs und freitags zum Müllsammeln unterwegs. „An manchen Tagen kommen wir auf bis zu 10.000 Kippen“, sagt Knisel.

Der Verschönerungsverein hat auf seinen Bänken Sammelgläser aufgestellt. | Bild: Jürgen Baltes

Das Problem an den Kippen: Die Filter sind voller Schadstoffe, von Nikotin über Blei bis Arsen. „Schon ein kurzer Regenguss wäscht diese aus“, so Knisel, „sie landen am Ende im Grundwasser und im Bodensee.“ Doch auch für die aufgesammelten Stummel gibt es bislang keine optimale Lösung – sie landen im Restmüll.

Aus einigen Kippen werden Aschenbecher

Und hier kommt die rote Tonne ins Spiel, die der Betriebshof der Stadt organisiert und aufgestellt hat. Trockene Kippen werden von den Stadtverschönerern künftig hier abgeladen. Sie sollen dann – so der Plan – vom Kölner Verein Tobacycle abgeholt und verwertet werden. Der junge, gemeinnützige Verein ist gerade dabei, ein deutschlandweites Abfallmanagement für Zigarettenkippen aufzubauen. Aus Baden-Württemberg etwa werden diese zu einem Recyclingbetrieb nach Esslingen gebracht.

Zigarettenstummel weltweit Laut Stuttgarter Cleanup Network, einem Verein, der sich unter anderem mit Reinigungsaktionen gegen Vermüllung einsetzt, landen jedes Jahr rund 4,5 Billionen Zigarettenstummel weltweit in der Umwelt. Jedes dritte Stück Müll in den Weltmeeren ist ein Zigarettenfilter. Die Filter werden zu Mikroplastik, das von Plankton über Fische in den menschlichen Körper gelangt. Schlimmer noch dürften Nikotin, Schwermetalle und sonstige Giftstoffe im Filter sein. US-Forscher hatten Fische in Wasser gesetzt, in dem eine Zigarettenkippe pro Liter eingeweicht wurde. Die Hälfte ist gestorben. Laut Cleanup Network kann eine Kippe bis zu 1000 Liter Trinkwasser verunreinigen.

Aus dem Material der Filter, Celluloseacetat, entsteht Kunststoffgranulat, das wiederum zu fünf Prozent in die Produktion von Taschenaschenbechern einfließt. Das funktioniere für rund 20 Prozent der Kippen, heißt es von Tobacycle, der Rest werde thermisch verwertet. So könnte sich der Kreislauf zumindest ein wenig schließen. Letztlich seien Kippen aber kein Wertstoff, sondern schlicht Sondermüll, sagt Tobacycle-Gründer Mario Merella.

„Wenn nie jemand anfängt, fängt halt auch nie etwas an.“ Elke Renker, Weinstube Renker

Die Taschenaschenbecher gibt es übrigens bereits in der Weinstube Renker. Denn Elke Renker war von der Tobacycle-Idee gleich begeistert. Seit der Landesgartenschau ist sie Mitglied im Verein, zahlt dafür 100 Euro im Jahr und hat ihre gesammelten Kippen bislang nach Köln geschickt. Künftig landen sie ebenfalls in der roten Tonne. Aus Brandschutzgründen muss sie Kippen – wie generell die Gastronomie – sowieso separat in einem feuerfesten Eimer sammeln.

Elke Renker | Bild: Baur, Martin

„Das ist also kein extra Aufwand“, so die Gastwirtin. Ob und wie das Ganze letztlich funktionieren werde, wisse sie zwar auch noch nicht, so Renker. Doch „wenn nie jemand anfängt, fängt halt auch nie etwas an“.

Taschenaschenbecher laufen gut

Und so könnte die rote Tonne möglicherweise der Anfang eines stadtweiten Kippen-Konzepts werden. Denn bereits seit Längerem denken Stadtverschönerer und Stadt über Lösungen nach. „Spätestens zum kommenden Frühjahr, wenn die Tourismussaison beginnt, wollen wir ein Konzept stehen haben“, sagt dazu Anna-Maria Allweier, die das Thema betreut. Wie dieses aussehen könnte, sei noch „völlig offen“.

Bereits seit dem Frühjahr gibt es in der Tourist-Info kostenlose Taschenaschenbecher. „Die laufen gut“, sagt Ann-Christine Biesinger, im ÜMT-Team für Nachhaltigkeit zuständig. Einige Tausend habe man bereits ausgegeben. Bezogen werden sie über die Deutsche Bodensee Tourismus (DBT) in Friedrichshafen, die „jährlich um die 25.000 der Alu-Dosen“ an ihre Mitgliedsgemeinden verteilt, wie Nikola Nielsen von der DBT schätzt.

Workshop für DBT-Gemeinden geplant

Nielsen plant gerade einen Workshop mit Tobacycle für die Mitgliedsgemeinden der DBT. Denn die Idee der Tabak-Recycler ist es, ganze Kommunen zu gewinnen, die dann wiederum örtliche Unternehmen oder Gastronomiebetriebe zum systematischen Sammeln animieren.

Auch Überlingen könnte hier Mitglied werden. Doch möglicherweise finden sich bis zum Frühjahr auch ganz andere Ideen. In Basel etwa wurden Bodenaschenbecher getestet – mit Hinweis auf das eingesparte Bußgeld. Denn Kippen wegschnippen kostet.