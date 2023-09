Nachdem ein 26-jähriger Autofahrer in Überlingen zwei E-Scooter der Firma Tier Mobility attackierte, meldete sich die Überlingerin Micaela van Bracht. Sie sei Zeugin des Vorfalls in Überlingen gewesen. Sie haderte mit der im Polizeibericht gewählten Formulierung, dass die Scooter „unsachgemäß abgestellt“ worden seien.

Aus Sicht des 26-jährigen Autofahrers waren die Roller sicher unsachgemäß abgestellt. Denn beim Versuch, seinen Opel auf ein Grundstück an der Bahnhofstraße zu lenken, fuhr er beim Rangieren gegen eine Leitplanke. Wie die Polizei berichtete, sei der Autofahrer danach so in Rage geraten, dass er auf die E-Scooter mit einem Werkzeug einschlug.

Zeugen filmen den Vorfall und alarmieren die Polizei

Micaela van Bracht beobachtete das Ganze. Weitere etwa zehn Personen seien ebenfalls dabei gestanden und hätten – zunächst erfolglos – versucht, den Mann zur Räson zu bringen. Sie hätten ihn gefilmt, wie er auf das Display der Scooter einschlug, und ihn gewarnt, die Polizei zu rufen. Daraufhin sei der Mann abgezogen, konnte von den Polizeibeamten aber aufgegriffen werden.

Micaela van Bracht | Bild: van Bracht

Die als Chemiemanagerin bei Bayer beschäftigte Micaela van Bracht findet ja, dass es wichtigere Dinge zu diskutieren gebe als den Gebrauch von E-Scootern. Nachdem die grünen Fahrzeuge von Tier in Überlingen in der Kritik stünden, sei es ihr wichtig zu betonen, dass – zumindest aus ihrer Wahrnehmung heraus – die beiden Roller in der Bahnhofstraße „sachgemäß“ abgestellt waren. Sie hätten niemanden behindert.

„Die Scooter konnten nichts dafür“, sagt van Bracht. Sie wolle für die umstrittenen Zweiräder eine Lanze brechen. Weder die Firma Tier Mobility könne etwas dafür, wenn einzelne Nutzer die Roller so abstellen, dass sie Fußgänger behindern. „Noch die 99,9 Prozent der Nutzer, die die Roller korrekt parken.“