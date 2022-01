Das Polizeirevier Überlingen sucht nach eigenen Angaben Zeugen zu einer Körperverletzung am Freitag gegen 23.45 Uhr in der Gaststätte „Galgen“ in der Münsterstraße in Überlingen.

Nach einem Streitgespräch mit einer dreiköpfigen Personengruppe wurde eine 18-jährige Frau plötzlich ins Gesicht geschlagen. Durch den Schlag geht sie zu Boden und wird dort zwei bis dreimal mit den Füßen getreten. Hierdurch erleidet sie Schmerzen im Gesicht und im Rückenbereich.

Die drei unbekannten männlichen Personen flüchten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel.:

07551/804-0 entgegen.