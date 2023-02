Überlingen vor 1 Stunde

Zehnjähriger wird weiterhin vermisst. So geht die Polizei jetzt vor

Der zehnjährige, autistische Junge, der am Samstag aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Überlingen-Deisendorf entlaufen ist, konnte noch nicht gefunden werden. Die Polizei verfolgt in ihrer Suche mehrere Ansätze.