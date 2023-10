Wolfgang Braungardt vom Förderverein der Galerie Fähnle hat dem kürzlich verstorbenen Schriftsteller Martin Walser eine literarische Führung durch die Galerie gewidmet. Der Bezug zu Martin Walser und Überlingen zog sich bei der Veranstaltung am Sonntag wie ein roter Faden durch die Lesung. Sie stand unter dem Motto: „Überlingen Literarisch – Ein Spaziergang durch die Jahrhunderte“, was gleichzeitig der Titel des 2020 erschienenen Buches ist, das Siegmund Kopitzki und seine Frau Waltraut Liebl-Kopitzki, die in Konstanz-Egg leben, geschrieben und vorgestellt haben. Siegmund Kopitzki ist ehemaliger Gymnasiallehrer, langjähriger Redakteur in der Kulturredaktion beim SÜDKURIER.

Zusätzlich las Susanne Klingenstein aus Bosten aus „Wege mit Martin Walser – Zauber und Wirklichkeit eines Schriftstellers“. Das Buch funktioniere wie Wizard of Oz, sagte Susanne Klingstein und las eine Passage, die ihre Faszination für Martin Walser aufzeigte.

Bei dem Spaziergang „haben wir auch bisschen über den Topf Überlingen rausgeschaut“, erklärte Siegmund Kopitzki dem Publikum. Er und seine Frau erzählten, dass es drei Gründe gegeben hätte, die sie zur Sammlung aus Briefen, Lyrik, Tagebucheinträgen und Romanauszügen von 102 Autoren gebracht hätten: das Stadtjubiläum von Überlingen zum 1250-jährigen Bestehen, die Landesgartenschau 2020 und die Tatsache, dass Überlingen seit jeher die Stadt der Literatur sei, so Siegmund Kopitzki.

Gemeinsam lasen sie humorvolle, hintergründige und nachdenkliche Texte aus ihrem Buch. Waltraut Liebl-Kopitzki las „Gegenbö auf dem Narrenschiff“ vom Schweizer Schriftsteller Hermann Burger. Siegmund Kopitzki las den auf der Meersburg spielenden Text „Dichter auf der Burg“ vom ebenfalls vor Kurzem verstorbenen Maler und Dichter Bruno Epple. Zum Abschluss las Waltraut Liebl-Kopitzki „Der Bodenseereiter“ von Robert Gernhardt. Ein neues Projekt habe das Ehepaar auch schon: Von Überlingen soll es auf eine Reise ins literarische Hegau gehen.