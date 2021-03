von Sabine Busse

Die Einschränkungen durch die Pandemie und mangelnder Wohnraum gehören auch 2021 zu den größten Herausforderungen bei der Integration geflüchteter Menschen. Sachgebietsleiterin Elke Dachauer legte im Ausschuss Bildung, Kultur und Soziales die aktuelle Situation dar. „Die Geflüchteten, die der Stadt 2020 zugewiesen wurden, sind überwiegend Personen mit unsicherem Aufenthaltsstatus“, sagte Dachauer.

Sprachkurse fallen aus, Corona-Auflagen erschweren Kontakte

Die Unsicherheit bezüglich ihrer Bleibeperspektive und die damit oft einhergehenden Einschränkungen, wie Arbeitsverbote oder keine Möglichkeit, Sprachkursen zu besuchen, seien belastend für die Betroffenen und erschwerend für deren Integration. Zudem seien viele Geflüchtete isoliert, da die Corona-Auflagen die Arbeit von haupt- und ehrenamtlichen Unterstützern maßgeblich erschweren. Als Beispiel nannte Elke Dachauer die Bewohner der neuen Anschlussunterkunft am Schättlisberg. Kurz nach deren Einzug im Jahr 2020 kam der erste Lockdown. Seitdem konnten weder die geplanten Aktionen noch Kurse stattfinden.

Stadt muss 2021 etwa 70 Menschen unterbringen

„Die Stadt braucht dringend weiteren Wohnraum, um der Pflichtaufgabe der Geflüchteten-Unterbringung auch in diesem Jahr nachkommen zu können“, betonte Dachauer. Sie rechnet mit ungefähr 70 Personen, für die Überlingen in diesem Jahr Wohnraum finden muss. Dies gestalte sich zunehmend schwerer. So sei allein die Hälfte der Personen ein Überhang aus dem Vorjahr. Der Zahl stehen geschätzt 22 Plätze gegenüber, die durch Wegzüge, Umverlegung und Neuanmietungen erzielt werden könnten. Damit bleibt die Unterbringung „eine sehr große Herausforderung“, wie es Oberbürgermeister Jan Zeitler formulierte.

Kreis würde gern Mietvertrag für ehemaliges Gästehaus an Stadt übertragen

Als wenig geeignete Alternative wurde in der Sitzung die einzige in Überlingen verbliebene Gemeinschaftsunterkunft in Deisendorf benannt. Der Kreis hatte das ehemalige Gästehaus auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle angemietet. Jetzt würde er gern den Mietvertrag auf die Kommune übertragen. „Verträge, die damals in der Not geschlossen wurden, sind zu den Konditionen heute nicht verantwortbar“, kommentierte dies Zeitler. Er könne sich als kurzfristige Lösung auch Container vorstellen, wenn sich dafür ein geeigneter Standort finden ließe. Elke Dachauer wies noch einmal auf die Dringlichkeit hin: „Je länger wir zögern, desto weniger Verhandlungsspielraum haben wir mit dem Landratsamt.“